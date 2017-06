Roland Garros: Fabio Fognini infiamma il Lenglen nel primo set, ma non riesce e chiudere e crolla di schianto. Wawrinka vince in tre set (di M. Mazzoni)

Difficile commentare a caldo la sconfitta di Fognini vs. Wawrinka. Forse sarebbe necessario aspettare le sue parole in conferenza stampa, perché l’andamento del match è stato troppo diseguale per non esser “sospetto”, per non farci pensare a qualche problema fisico. Restando al campo, abbiamo ammirato per un’oretta un tennis stellare di Fabio. Stellare. Ha iniziato alla grandissima, fisicamente e tecnicamente, dominando il campo ed il campione 2015 di questo Slam. Tutto funzionava bene: servizio, colpi da fondo, posizione sul campo, intensità, scelte tattiche. Uno dei migliori Fognini della stagione, in una stagione molto positiva per lui. Arrivato al momento di chiudere il set, servendo sul 5-4 e poi sul 6-5 una volta tornato avanti (di forza), non è riuscito a vincere il game decisivo. Ha disputato un tiebreak così così, subendo la violenza dei colpi dello svizzero e sbagliando un paio di soluzioni importanti. Perso il tiebreak, si è spenta la luce. Giù il sipario e 8 giochi di fila persi, in un amen, quasi senza giocare, evidentemente meno intenso e reattivo con le gambe. Ma – stando alle sue esternazioni captate dai microfoni – soprattutto perso in un loop negativo, ricordando le occasioni sprecate nel primo set. Male, ancor più in un match 3 su 5, dove il tempo per recuperare c’è se si resta nel match con la testa. Stan ha ringraziato ed è volato via, a prendersi il match con forza, più sereno senza la pressione che gli era stata imposta all’avvio e che è stato in grande difficoltà nell’arginare. Già… perché Fognini aveva illuso con un tennis da grande. Era partito fortissimo, impressionando per lunghezza nello scambio, soprattutto per la fluidità di uscita della palla sul rovescio, imprendibile in lungo linea. Stazionava abbastanza vicino alla riga coi piedi, e via ad anticipare la palla verticalizzando, con tempi di gioco molto rapidi per i suoi standard, grazie a cui ha messo enorme pressione a Stan. Non gli consentiva di aprire e tirare a tutta con la potenza dei suoi colpi. Wawrinka si era innervosito, sbagliava per uscire da quella situazione che non riusciva ad invertire con la qualità delle sue accelerazioni. Con Fognini “off” dal terzo set, è stato tutto troppo facile per lo svizzero, che è andato immediatamente avanti ed ha preso possesso del campo, disegnandolo con colpi belli e precisi. Ma senza alcuna pressione è relativamente facile per lui incantare.

Peccato, un grande peccato… perché il tennis di Fabio nel primo set aveva illuso che l’impresa non fosse impossibile. Però, per vincere questi match su questi campi, non basta arrivare a toccare le stelle, è necessario saper volare per ore senza la paura di guardarsi indietro e crollare giù.

Ecco la cronaca del match.

Cielo grigio sul Lenglen, non fa caldo. Si inizia con Wawrinka alla battuta. E che battuta… 4 sberle, precise e potenti. Non c’è uno scambio e Stan muove lo score. Fabio atterra dopo il primo servizio e fa una smorfia di dolore, toccandosi il ginocchio sinistro. Sembra niente di grave, per fortuna. Anche l’azzurro tiene facilmente il servizio, 1 pari. Un inizio con pochi scambi, prevale la potenza nella spinta del “Waw”, già dalla battuta o immediatamente dal primo colpo successivo, e le accelerazioni di Fabio. Solo briciole per chi risponde. Nella pausa dopo il terzo game entra il trainer, una pasticca per l’italiano, che torna alla battuta, spingendo con buona continuità. Cerca di muovere Stan, per non farlo colpire da fermo, dove diventa spesso letale; cerca di anticipare i tempi di gioco per non dargli modo di aprire, mirare e “sparare”. Bene così, a zero sale 2 pari. Quinto game, prima scossa del match. Fognini trova un paio di recuperi splendidi, Wawrinka sbaglia. 0-30, prima situazione interessante. Per la seconda volta nel game Stan tira uno smash dal lato di “Fogna”, che colpisce forte e forza l’errore dello svizzero. 15-40, prime due palle break del match. Di potenza cancella la prima, niente può su di un attacco di Fabio, che chiude di volo (bravo e un pizzico fortunato). Break Fognini, avanti 3-2 e servizio. Stan si è innervosito, accelera fin troppo i tempi gioco, seguendo un Fabio assai aggressivo che tira senza indugio, dritto e rovescio. Piedi vicini alla riga, anticipo, nessun timore. Il rovescio di Fabio lungo linea dal centro è mortale, Wawrinka non lo legge e viene punito. 4-2 Fognini, in questo momento in controllo dell’inerzia del match. Stan risponde aggrappandosi alla battuta, resta in scia sul 3-4. Wawrinka alla risposta ha difficoltà a ribaltare l’inerzia, Fabio serve buone prime e verticalizza immediatamente col dritto o col rovescio, rubando campo e mettendo lo svizzero in difesa. Come un treno, “Fogna” vola 5-3. Gran tennis. Il “Waw” sale 4-5, l’azzurro va a servire per il set. Lo svizzero risponde bene e lungo, ma Fabio è pronto, esce benissimo coi piedi dal servizio e attacca. 30-15. Fabio chiama out una risposta che l’arbitro invece giudica buona, 30 pari. Non protesta, non si scompone. Botta di servizio e dritto a seguire in avanzamento, imprendibile. Di forza, si prende il set point. Wawrinka entra a tutta col rovescio in risposta (seconda un po’ centrale…), e chiude col dritto. Nastro e riga di Stan, fortunato lo svizzero, si procura la chance per rientrare nel set. Arriva lo scambio più lungo del set, prende l’iniziativa per primo l’azzurro, ma sbaglia i tempi dell’attacco e viene punito sotto rete, dopo una volee molto difficile. Break Wawrinka, 5 pari. Peccato perché Fabio aveva fino a questo punto dominato il gioco. Fabio non crolla, anzi, trova un paio di accelerazioni clamorose, diventa un muro da fondo. Sale 15-40 e forza all’errore il rivale in uno scambio ad alto ritmo. Break Fognini, serve ancora per il set sul 6-5. Rischia Fabio, rischia troppo… Prima un attacco garibaldino e perdente, poi un doppio fallo cercando una seconda molto ficcante. 0-30… Wawrinka sfrutta il momento, colpisce con tutta la sua potenza, 0-40. Comanda bene lo scambio dal centro, viene a prendersi il punto con coraggio a rete. Annulla così le prime due, forza un errore di rovescio dello svizzero, parità, a soli due 15 dal primo set. Stan scambia e cambia ritmo per primo, con un gran dritto. Altra palla break. Con calma, Fabio accelera e si salva, e poi tira un dritto inside out di polso perfetto. Set point Fognini! Bravo il campione 2015 ad aprire il campo. Si lotta. Fognini centra male un dritto di scambio, quinta palla break per Stan. Gran prima al centro. Altro buon servizio, altro set point, ma il dritto d’attacco vola di poco lungo. E’ il game più lungo del match (finora 16 punti), fino al rovescio di Fabio che muore in rete, consegnando il break allo svizzero. E’ Tiebreak. Il primo a sbagliare è Fognini, dritto in rete, 2-0 Stan e poi 4-1. Fabio ha troppa fretta, un paio di palle le ha forse forzate troppo. Una gran smorzata lo fa girare sul 2-4, ma sbaglia nel punto successivo uno smash non impossibile dopo uno duro scambio. Vola la racchetta dell’azzurro, Wawrinka ringrazia e vola 6-2, quattro set point. Basta il primo, altro errore dell’azzurro dopo uno scambio. 7-6 Wawrinka, amarezza per il bel tennis di Fognini, in controllo fino al 5-4, al momento di chiudere, e poi ancora sul 6-5.

Secondo set, Fognini alla battuta, e le scorie del primo set incombono sulle sue spalle. Due doppi falli lo condannano ad un break sanguinoso in apertura, Stan subito avanti. Forte del vantaggio, lo svizzero serve tranquillo, trova grandi angoli e chiude in sicurezza. Consolida il break, 2-0. Adesso tutto troppo facile per lo svizzero, pure fortunato a trovare in risposta un nastro “mortale” che gli vale il 15-30 nel terzo game. Segue un drittone imprendibile in corsa, Stan adesso vola mentre Fabio è più passivo rispetto all’avvio. 15-40, ed il break arriva di nuovo, grazie ad un diritto totalmente fuori campo dell’azzurro. 3-0 Wawrinka, purtroppo in totale controllo del match in questa fase, tanto da volare 4-0 troppo velocemente per Fognini, incapace di arrestare l’emorragia in questo set, e poco presente in campo al contrario dell’avvio. 0-30, e 15-40 con doppio fallo… Purtroppo quasi non si scambia e due palle del 0-5. Altro doppio fallo, tre nel game. Di fatto una resa, un totale black out dopo un primo set di altissimo livello tecnico e fisico. Stan chiude in sicurezza il secondo parziale, 6-0 inequivocabile in 20 minuti di “non tennis” per l’azzurro. Fabio chiama il trainer, negli ultimi game è stato evidente come non spingesse col rovescio, e forse anche la difficoltà alla battuta per l’atterrare dopo aver colpito.

Terzo set, l’azzurro alla battuta. Purtroppo non ritrova l’intensità dell’avvio, cerca di mantenere una buona lunghezza di palla, ma appena Stan cambia ritmo va subito in difficoltà. Un rovescio in rete sul 30 pari gli costa un’immediata palla break, che già profuma di match point. Wawrinka entra col rovescio, prende comando dello scambio e forza l’errore dell’azzurro. Break Wawrinka, 1-0. La partita è del tutto compromessa per Fabio, incapace di ritrovare quel mix di qualità e intensità che l’avevano portato a condurre per tutto il primo set. Adesso infatti concede allo svizzero quel tempo di gioco che gli permette di organizzare i suoi colpi, spesso spararli quasi da fermo, diventando incontenibile con la sua potenza. Più sereno, anche la battuta adesso veleggia su velocità importanti, portandogli punti pesanti. Tutto troppo facile insomma per “Stan-the-Man”, che nel silenzio del Lenglen vola avanti 2-0. Fognini si lamenta, esterna la sua frustrazione, ma almeno tiene un game di servizio dopo aver ceduto otto game consecutivi dopo il tiebreak. 2-1 Wawrinka. Quando tutto pareva finito, nel sesto game Stan si imballa. Concede qualcosa, Fabio trova un jolly e sale improvvisamente 0-40, tre palle per tornare in vita almeno nel set. Lo svizzero se le gioca con attenzione, palla profonda senza grande rischio, fino al grandissimo schema rovescio cross e volee con taglio esterno (difficile e bellissima), a cancellare anche la terza chance. Stan chiude la porta, grandi servizi esterni e colpi assai pesanti. 4-2 per lo svizzero. E’ l’ultima fiammata di Fabio, che pure in polemica con l’arbitro per qualche chiamata dubbia su sue prime, perde un altro game di servizio, crollando 2-5. Lo svizzero chiude 6-2, e si chiude anche Roland Garros per i colori azzurri, non senza amarezza.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



GS Roland Garros S. Wawrinka [3] S. Wawrinka [3] 7 6 6 F. Fognini [28] F. Fognini [28] 6 0 2 Vincitore: S. Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-0 → 6-0 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df df 4-0 → 5-0 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 F. Fognini 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

S. Wawrinka – F. Fognini

6 Aces 0

2 Doubles Faults 7

27 Winners 20

24 Unforced Errors 32

10/19 (53%) Net Points Won 11/14 (79%)

62% 1st Serves In 53%

36/49 (73%) 1st Serve Points Won 25/46 (54%)

18/30 (60%) 2nd Serve Points Won 19/40 (48%)

4/6 (67%) Break Points Saved 5/12 (42%)

61/86 (71%) 1st Return Pts Won 43/79 (54%)

21/40 (53%) 2nd Return Pts Won 12/30 (40%)

7/12 (58%) Break Points Won 2/6 (33%)

54/79 (68%) Total Service Pts Won 44/86 (51%)

42/86 (49%) Total Return Pts Won 25/79 (32%)

96/165 (58%) Total Points Won 69/165 (42%)

111 mins Duration 111 mins

180 kph / 112 mph Avg. 1st Serve Speed 169 kph / 105 mph

146 kph / 91 mph Avg. 2nd Serve Speed 146 kph / 91 mph

212 kph / 132 mph Fastest Serve 186 kph / 116 mph