Andre Agassi su Novak Djokovic: “Se mi vuole andrò anche a Wimbledon”

Andre Agassi ha ancora parlato del rapporto con Novak Djokovic: “È stata una sorpresa per me. Sono stato chiamato da lui dopo la sconfitta a Monte Carlo.”

Wimbledon: “Se mi vuole, ci andrò. È una grossa responsabilità, quindi darò il massimo per lui come ogni cosa che intraprendo”.

Cosa dovrebbe cambiare?: “Ora è in corso il Roland Garros, non voglio che pensi troppo e che smetta di fare ciò che non gli viene molto naturale.

Per me è semplice. Il suo gioco si basa sull’avere controllo dalla linea di fondo, lui non cerca mai necessariamente le righe.

QPoi dobbiamo studiare delle opzioni che possano farlo competere a 30 anni, perché vorrà giocare ancora per un po’, spero, e per facilitarsi la vita è necessario che sappia esattamente cosa c’è da fare contro l’avversario che sarà dall’altra parte di campo.”.