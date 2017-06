Juan Martin Del Potro: “Non è facile quando un amico si trova in quelle condizioni; il tennis è passato in secondo piano dopo il suo infortunio”

Juan Martin Del Potro ha ricevuto i complimenti da tutto il mondo dello sport dopo lo splendido gesto avuto nei confronti di Nicolas Almagro durante il match di secondo turno al Roland Garros.

“E’stato davvero triste vedere un ragazzo come Nico scoppiare in lacrime. Non è facile quando un amico si trova in quelle condizioni; il tennis è passato in secondo piano dopo il suo infortunio. Se c’è qualcuno che sa cosa si prova a passare brutti momenti all’interno di un campo da tennis, questo sono io”, ha commentato il 28enne di Tandil che, a causa di numerosi problemi al polso, ha rischiato più volte di dover mettere fine alla sua carriera da professionista.

“Nicolas dovrebbe dare ora priorità alla sua salute. Ha una bellissima famiglia con la quale potrà affrontare questi momenti. Il campo continuerà ad aspettarlo perche è davvero un gran giocatore”, ha concluso Del Potro.

Lorenzo Carini