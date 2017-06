Nicolas Almagro: “È uno degli anni più difficili della mia carriera per quanto riguarda gli infortuni, ma continuerò a lottare”

Nicolas Almagro, ex Top-10, si è dovuto ritirare al secondo turno del Roland Garros mentre era in campo contro Juan Martin Del Potro a causa di un infortunio al ginocchio.

Lo spagnolo ha utilizzato i social network per ringraziare tutti coloro che gli hanno inviato messaggi di supporto nelle ultime ore: “Grazie a tutti per il pensiero e l’appoggio. È uno degli anni più difficili della mia carriera per quanto riguarda gli infortuni; non riesco a mostrare il mio miglior tennis ma continuerò a lottare. Tutti voi mi date la forza per recuperare e tornare più forte di prima”, ha commentato Almagro.

Lorenzo Carini