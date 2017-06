Roland Garros: I risultati della settima giornata. Andy Murray batte Del Potro in tre set. Ok la Halep. Bene Cilic e sarà scontro agli ottavi tra Cornet e Garcia

Roland Garros – News

Andy Murray soffre per due set contro Juan Martin Del Potroa ma alla fine è uscito vittorioso.

76(8) 75 60 il punteggio con cui si è imposto il 30enne britannico, finalista nella passata edizione di questo torneo, vendicando così il ko nell’ultima semifinale di Coppa Davis a Glasgow e mostrando segnali di crescita sul piano del gioco.

Da segnalare però che nel primo set Del Potro ha mancato ben quattro palle set.

Tanta fatica per nulla

Del Potro comanda il primo set ma alla fine lo perde al tie-break: Murray passa 7-6 (8)#RG17 #EurosportTENNIS pic.twitter.com/wfcYxoVj1d — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 3 giugno 2017

Chi si è assicurato l’ingresso nella seconda settimana senza peraltro spendere molte energie è stato Marin Cilic.

Il croato ha sconfitto per 61 63 63 lo spagnolo Feliciano Lopez,

Simona Halep si conferma una delle pretendenti più accreditata – se non addirittura la favorita assoluta – per conquistare il trofeo di questo Roland Garros.

Intanto la Francia sogna Caroline Garcia ed Alize Cornet che si sfideranno per un posto nei quarti (e per entrambe sarebbe la prima volta in carriera).

Bene la Suarez Navarro.

¡¡@CarlaSuarezNava se mete en 1/8!! Gran partido de la canaria ante Vesnina, con victoria por doble 6-4 #RG17 pic.twitter.com/6CyukLrdno — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 3 giugno 2017

Roland Garros – 3° Turno – Grand Slam | Terra | e16.790.000

Philippe-Chatrier Court – 11:00 AM

Alizé Cornet vs (9)Agnieszka Radwanska



GS Roland Garros A. Cornet A. Cornet 6 6 A. Radwanska [9] A. Radwanska [9] 2 1 Vincitore: A. Cornet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 A. Radwanska 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Radwanska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Radwanska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Cornet 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Radwanska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-2 → 6-2 A. Cornet 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Radwanska 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Radwanska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Cornet 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-0 → 2-1 A. Radwanska 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(1)Andy Murray vs (29)Juan Martin Del Potro



GS Roland Garros A. Murray [1] A. Murray [1] 7 7 6 Jm. Del Potro [29] Jm. Del Potro [29] 6 5 0 Vincitore: A. Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Jm. Del Potro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Jm. Del Potro 0-15 0-30 df 0-40 2-0 → 3-0 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 Jm. Del Potro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 Jm. Del Potro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 Jm. Del Potro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Jm. Del Potro 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 Jm. Del Potro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Jm. Del Potro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 Jm. Del Potro 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* df 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 Jm. Del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Jm. Del Potro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Jm. Del Potro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Jm. Del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Jm. Del Potro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-2 → 1-3 A. Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-1 → 1-2 Jm. Del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(24)Richard Gasquet vs (15)Gael Monfils



GS Roland Garros R. Gasquet [24] • R. Gasquet [24] 0 4 G. Monfils [15] G. Monfils [15] 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Gasquet 4-5 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(5)Elina Svitolina vs Magda Linette



Il match deve ancora iniziare

Suzanne-Lenglen Court – 11:00 AM

Feliciano Lopez vs (7)Marin Cilic



GS Roland Garros F. Lopez F. Lopez 1 3 3 M. Cilic [7] M. Cilic [7] 6 6 6 Vincitore: M. Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Cilic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 F. Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 M. Cilic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Lopez 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-3 → 3-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Cilic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-2 → 2-2 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 F. Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-5 → 1-6 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0

(26)Daria Kasatkina vs (3)Simona Halep



GS Roland Garros D. Kasatkina [26] D. Kasatkina [26] 0 5 S. Halep [3] S. Halep [3] 6 7 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 D. Kasatkina 0-15 0-30 df 0-40 5-5 → 5-6 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Kasatkina 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 df 0-4 → 0-5 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-2 → 0-3 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(3)Stan Wawrinka vs (28)Fabio Fognini



GS Roland Garros S. Wawrinka [3] S. Wawrinka [3] 40 7 6 4 F. Fognini [28] • F. Fognini [28] 15 6 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-0 → 6-0 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df df 4-0 → 5-0 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 F. Fognini 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(17)Anastasija Sevastova vs Petra Martic



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – 11:00 AM

Su-Wei Hsieh vs (28)Caroline Garcia



GS Roland Garros Sw. Hsieh Sw. Hsieh 4 6 7 C. Garcia [28] C. Garcia [28] 6 4 9 Vincitore: C. Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-9 Sw. Hsieh 0-15 0-30 df 0-40 15-40 7-8 → 7-9 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 7-7 → 7-8 Sw. Hsieh 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 6-7 → 7-7 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-6 → 6-7 Sw. Hsieh 0-15 15-15 15-30 15-40 df 6-5 → 6-6 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Sw. Hsieh 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Sw. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Sw. Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Sw. Hsieh 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Sw. Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sw. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Sw. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Sw. Hsieh 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Sw. Hsieh 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 Sw. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sw. Hsieh 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 Sw. Hsieh 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Sw. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-3 → 1-4 Sw. Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 C. Garcia 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Sw. Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

Hyeon Chung vs (8)Kei Nishikori



GS Roland Garros H. Chung H. Chung 0 5 4 7 0 K. Nishikori [8] • K. Nishikori [8] 0 7 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 K. Nishikori 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Chung 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Chung 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 H. Chung 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Chung 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 K. Nishikori 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 H. Chung 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Chung 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 H. Chung 0-15 0-30 15-30 30-30 15-40 4-4 → 4-5 K. Nishikori 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Nishikori 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 H. Chung 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 H. Chung 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 H. Chung 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 H. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 H. Chung 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 H. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 H. Chung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Carina Witthoeft vs (2)Karolina Pliskova



Il match deve ancora iniziare

Pauline Parmentier /Mathias Bourgue vs (3)Andrea Hlavackova /(3)Edouard Roger-Vasselin



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – 11:00 AM

Kyle Edmund vs Kevin Anderson



GS Roland Garros K. Edmund K. Edmund 7 6 7 1 4 K. Anderson K. Anderson 6 7 5 6 6 Vincitore: K. Anderson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-5 → 4-6 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Edmund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 1-5 → 1-6 K. Edmund 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 K. Anderson 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-3 → 1-4 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 K. Edmund 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 K. Edmund 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Anderson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 3-4 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Edmund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 K. Anderson 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 5-4 → 5-5 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-4 → 5-4 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 K. Edmund 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* ace 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Anderson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 3-4 K. Edmund 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Anderson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

(11)Caroline Wozniacki b. Catherine Bellis To Finish 6-2 2-5



GS Roland Garros C. Wozniacki [11] C. Wozniacki [11] 6 2 6 C. Bellis C. Bellis 2 6 3 Vincitore: C. Wozniacki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 C. Bellis 0-15 0-30 df 0-40 4-3 → 5-3 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Bellis 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Bellis 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 2-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

(21)John Isner vs Karen Khachanov



GS Roland Garros J. Isner [21] J. Isner [21] 0 5 K. Khachanov • K. Khachanov 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Khachanov 5-4 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Isner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

Veronica Cepede Royg vs Mariana Duque-Marino



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – 11:00 AM

(14)Elena Vesnina vs (21)Carla Suarez Navarro



GS Roland Garros E. Vesnina [14] E. Vesnina [14] 4 4 C. Suarez Navarro [21] C. Suarez Navarro [21] 6 6 Vincitore: C. Suarez Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Suarez Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Suarez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 C. Suarez Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Suarez Navarro 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 C. Suarez Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Suarez Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 C. Suarez Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Suarez Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 C. Suarez Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Suarez Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Fernando Verdasco vs (22)Pablo Cuevas



GS Roland Garros F. Verdasco F. Verdasco 6 6 6 P. Cuevas [22] P. Cuevas [22] 2 1 3 Vincitore: F. Verdasco Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Cuevas 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 F. Verdasco 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Cuevas 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 6-2 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-2 → 5-2 P. Cuevas 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 4-2 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 P. Cuevas 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-0 → 2-1 P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-0 → 2-0 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Santiago Gonzalez /Donald Young vs Nick Kyrgios /Jordan Thompson



GS Roland Garros S. Gonzalez / D. Young S. Gonzalez / D. Young 6 6 N. Kyrgios / J. Thompson N. Kyrgios / J. Thompson 4 4 Vincitore: S. Gonzalez D. Young Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Gonzalez / D. Young 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Gonzalez / D. Young 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 N. Kyrgios / J. Thompson 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 S. Gonzalez / D. Young 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Gonzalez / D. Young 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / D. Young 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Gonzalez / D. Young 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 N. Kyrgios / J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 5-3 → 5-4 S. Gonzalez / D. Young 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 S. Gonzalez / D. Young 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Gonzalez / D. Young 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 N. Kyrgios / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / D. Young 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 N. Kyrgios / J. Thompson 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Casey Dellacqua /Rajeev Ram vs (6)Hao-Ching Chan /(6)Jean-Julien Rojer



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – 11:00 AM

David Marrero /Tommy Robredo vs (16)Juan Sebastian Cabal /(16)Robert Farah



GS Roland Garros D. Marrero / T. Robredo D. Marrero / T. Robredo 7 6 4 Js. Cabal / R. Farah [16] Js. Cabal / R. Farah [16] 6 7 6 Vincitore: Js. Cabal R. Farah Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Marrero / T. Robredo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Js. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Marrero / T. Robredo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Js. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Marrero / T. Robredo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Marrero / T. Robredo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Js. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 D. Marrero / T. Robredo 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Marrero / T. Robredo 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 D. Marrero / T. Robredo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Js. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Marrero / T. Robredo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Js. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Marrero / T. Robredo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Marrero / T. Robredo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Js. Cabal / R. Farah 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Marrero / T. Robredo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 D. Marrero / T. Robredo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Marrero / T. Robredo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Js. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Marrero / T. Robredo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Marrero / T. Robredo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Js. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Marrero / T. Robredo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Js. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Marrero / T. Robredo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Js. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(11)Jean-Julien Rojer /(11)Horia Tecau vs (7)Ivan Dodig /(7)Marcel Granollers



GS Roland Garros Jj. Rojer / H. Tecau [11] Jj. Rojer / H. Tecau [11] 3 7 3 I. Dodig / M. Granollers [7] I. Dodig / M. Granollers [7] 6 5 6 Vincitore: I. Dodig M. Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Jj. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Jj. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Jj. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Jj. Rojer / H. Tecau 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Jj. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 I. Dodig / M. Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Jj. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Jj. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Jj. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 I. Dodig / M. Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Jj. Rojer / H. Tecau 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jj. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jj. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Jj. Rojer / H. Tecau 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Jj. Rojer / H. Tecau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Jj. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jj. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Ryan Harrison /Michael Venus vs Purav Raja /Divij Sharan



GS Roland Garros R. Harrison / M. Venus • R. Harrison / M. Venus 0 P. Raja / D. Sharan P. Raja / D. Sharan 0 Riscaldamento Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Harrison / M. Venus 0-0

Court 14 – 11:00 AM

(18)Eri Hozumi /(18)Miyu Kato vs Ashleigh Barty /Casey Dellacqua



GS Roland Garros E. Hozumi / M. Kato [18] E. Hozumi / M. Kato [18] 4 1 A. Barty / C. Dellacqua A. Barty / C. Dellacqua 6 6 Vincitore: A. Barty C. Dellacqua Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 E. Hozumi / M. Kato 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 E. Hozumi / M. Kato 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 E. Hozumi / M. Kato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Hozumi / M. Kato 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 E. Hozumi / M. Kato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 1-2 → 2-2 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 E. Hozumi / M. Kato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Roman Jebavy /Jiri Vesely vs Rogerio Dutra Silva /Paolo Lorenzi



GS Roland Garros R. Jebavy / J. Vesely R. Jebavy / J. Vesely 4 2 R. Dutra Silva / P. Lorenzi R. Dutra Silva / P. Lorenzi 6 6 Vincitore: R. Dutra Silva P. Lorenzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 R. Jebavy / J. Vesely 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Jebavy / J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Jebavy / J. Vesely 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Jebavy / J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Jebavy / J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(3)Yung-Jan Chan /(3)Martina Hingis vs Viktorija Golubic /Kristyna Pliskova



GS Roland Garros Yj. Chan / M. Hingis [3] Yj. Chan / M. Hingis [3] 6 6 V. Golubic / K. Pliskova V. Golubic / K. Pliskova 1 1 Vincitore: Yj. Chan M. Hingis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Yj. Chan / M. Hingis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 V. Golubic / K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Yj. Chan / M. Hingis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 V. Golubic / K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Yj. Chan / M. Hingis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 V. Golubic / K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Yj. Chan / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Golubic / K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Yj. Chan / M. Hingis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 V. Golubic / K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Yj. Chan / M. Hingis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 V. Golubic / K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Yj. Chan / M. Hingis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Golubic / K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Anna-Lena Groenefeld /Robert Farah vs (5)Yaroslava Shvedova /(5)Alexander Peya



GS Roland Garros Al. Groenefeld / R. Farah Al. Groenefeld / R. Farah 0 6 0 Y. Shvedova / A. Peya [5] • Y. Shvedova / A. Peya [5] 0 4 0 Vincitore: Al. Groenefeld R. Farah per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Shvedova / A. Peya 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Al. Groenefeld / R. Farah 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Y. Shvedova / A. Peya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Al. Groenefeld / R. Farah 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Y. Shvedova / A. Peya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Al. Groenefeld / R. Farah 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Y. Shvedova / A. Peya 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Al. Groenefeld / R. Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Y. Shvedova / A. Peya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Al. Groenefeld / R. Farah 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Y. Shvedova / A. Peya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 16 – 12:00 PM

(8)Abigail Spears /(8)Katarina Srebotnik vs Irina-Camelia Begu /Saisai Zheng



GS Roland Garros A. Spears / K. Srebotnik [8] A. Spears / K. Srebotnik [8] 6 4 3 I. Begu / S. Zheng I. Begu / S. Zheng 1 6 6 Vincitore: I. Begu S. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 I. Begu / S. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Spears / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 I. Begu / S. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Spears / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 I. Begu / S. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Spears / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 I. Begu / S. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Spears / K. Srebotnik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 I. Begu / S. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Spears / K. Srebotnik 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 I. Begu / S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Spears / K. Srebotnik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 I. Begu / S. Zheng 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Spears / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 I. Begu / S. Zheng 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Spears / K. Srebotnik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 I. Begu / S. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Spears / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Begu / S. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Spears / K. Srebotnik 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 I. Begu / S. Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 A. Spears / K. Srebotnik 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 I. Begu / S. Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Spears / K. Srebotnik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 I. Begu / S. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Spears / K. Srebotnik 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(9)Gabriela Dabrowski /(9)Yifan Xu vs Madison Brengle /Anna Smith



GS Roland Garros G. Dabrowski / Y. Xu [9] G. Dabrowski / Y. Xu [9] 6 6 M. Brengle / A. Smith M. Brengle / A. Smith 1 2 Vincitore: G. Dabrowski Y. Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Brengle / A. Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 G. Dabrowski / Y. Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 5-2 M. Brengle / A. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 G. Dabrowski / Y. Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 M. Brengle / A. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Brengle / A. Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Brengle / A. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 G. Dabrowski / Y. Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 5-1 M. Brengle / A. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 M. Brengle / A. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 G. Dabrowski / Y. Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Brengle / A. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court 17 – 11:00 AM

Andres Molteni /Adil Shamasdin vs Julio Peralta /Horacio Zeballos



GS Roland Garros A. Molteni / A. Shamasdin A. Molteni / A. Shamasdin 5 2 J. Peralta / H. Zeballos J. Peralta / H. Zeballos 7 6 Vincitore: J. Peralta H. Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Molteni / A. Shamasdin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Molteni / A. Shamasdin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Molteni / A. Shamasdin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Peralta / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Molteni / A. Shamasdin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Molteni / A. Shamasdin 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Molteni / A. Shamasdin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Molteni / A. Shamasdin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Molteni / A. Shamasdin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Molteni / A. Shamasdin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Molteni / A. Shamasdin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Peralta / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Chen Liang /Qiang Wang vs (12)Hao-Ching Chan /(12)Barbora Krejcikova



GS Roland Garros C. Liang / Q. Wang C. Liang / Q. Wang 3 7 3 Hc. Chan / B. Krejcikova [12] Hc. Chan / B. Krejcikova [12] 6 5 6 Vincitore: Hc. Chan B. Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Hc. Chan / B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Liang / Q. Wang 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Hc. Chan / B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Liang / Q. Wang 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Hc. Chan / B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Liang / Q. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Hc. Chan / B. Krejcikova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Liang / Q. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Hc. Chan / B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Liang / Q. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Hc. Chan / B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 C. Liang / Q. Wang 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Hc. Chan / B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 C. Liang / Q. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Hc. Chan / B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 C. Liang / Q. Wang 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Hc. Chan / B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Liang / Q. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Hc. Chan / B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Liang / Q. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Hc. Chan / B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Liang / Q. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Hc. Chan / B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 C. Liang / Q. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Hc. Chan / B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 C. Liang / Q. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Hc. Chan / B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Liang / Q. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Hc. Chan / B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Liang / Q. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(15)Andreja Klepac /(15)María José Martinez Sanchez vs Jennifer Brady /Alison Riske