Roland Garros Junior: Forti supera le qualificazioni, Frinzi ko

Seconda giornata di qualificazioni al Roland Garros Junior penalizzata dalla pioggia, che per fortuna non ha comunque ostruito gli incontri degli italiani Francesco Forti e Mattia Frinzi, scesi in campo in prima mattinata.

FRANCESCO FORTI – Continua l’avventura dell’azzurro in quel di Parigi. Forti ha avuto la meglio in tre set sul n.8 del seeding Barnaby Smith col punteggio di 1-6 6-2 6-4 in due ore esatte di gioco e si è qualificato per il tabellone principale del secondo Slam della stagione.

Dopo un primo set mal giocato, Francesco ha ottimanente reagito della seconda frazione, strappando il servizio a Smith nel terzo e nel settimo game vincendo il set per 6-2. Nel terzo set, è un break in apertura a favore di Francesco Forti a decidere le sorti della partita.

MATTIA FRINZI – Esce di scena al secondo turno delle qualificazioni Mattia Frinzi, battuto dalla wild card locale Royer per 6-7(1) 6-3 6-2 in due ore e 13 minuti di partita.

Buon inizio per Frinzi, avanti di un break nel quinto gioco. Sul 5-3, con Royer alla battuta, l’italiano non ha sfruttato una palla set; nel game successivo, altro set point non sfruttato da Frinzi, che ha subito la rimonta del suo avversario da 40-30 ed ha restituito il break di vantaggio.

Non c’è storia nel tiebreak: vinto per sette punti a uno da Frinzi. Nei due successivi set, cala d’intensitá il giocatore azzurro che subisce ben sei break, uscendo di scena al secondo match in terra parigina.

Lorenzo Carini