Rafael Nadal da record al Roland Garros

Nuovo record per Rafael Nadal sui campi in terra rossa.

Il campione spagnolo vincendo questo pomeriggio contro Nikoloz Basilashvili nel terzo turno del Roland Garros ha conquistato la 75 esima vittoria al Roland Garros in 77 partite disputate in carriera.

Gli unici giocatori a battere Rafael a Parigi sono stati Robin Soderling nel 2009 e Novak Djokovic nel 2015.

Invece Marcel Granollers ha sconfitto lo scorso anno Nadal ma per il noto problema al polso dello spagnolo che non scese nemmeno in campo e per questo non vale ai fini statistici.

Da segnalare che in questo Roland Garros nei primi tre turni Rafael ha concesso ai suoi avversari soltanto 15 game.