Serena Williams potrebbe rientrare in campo già all’inizio del 2018

Patrick Mouratoglou, allenatore di Serena Williams, ha parlato della tennista americana, ex n.1 WTA, in una recente intervista: “L’obiettivo di Serena è quello di rientrare nel circuito ad inizio 2018. Può sembrare un rientro affrettato dopo il parto, ma non è cosi. Serena è Serena, ha una forza di volontà fuori dal normale: è unica”, ha commentato.

Lorenzo Carini