Abbiamo tante volte sottolineato come il tennis, a livello itf, sia fatica, rinunce, sacrifici, un continuo viaggiare in solitudine tra alberghi di terz’ordine e tavole calde squallide.

Pochi soldi, molte spese, sogni infranti. Poi accade che…Sophia Shapatava, la tennista giorgiana di cui abbiamo parlato due volte, la prima in un’approfondita intervista, la seconda per la raccolta di fondi a favore di una bambina gravemente malata, superi il secondo turno del 25000 di Whuan e che la stessa cosa accada alla serba Jovana Jaksic.

Non sono I quarti di finale a Wimbledon…eppure le due tenniste, che sono molto amiche, inscenano una fantastica danza, sulle note di una canzone trascinante: La vida loca. E tutto quanto sappiamo di pesante, faticoso, difficile da sopportare, diviene leggerissimo. E ci appaiono due ragazze belle e felici che, forse, oltre la vittoria, festeggiano la loro gioia di vivere. Grazie Sophia e Jovana!



Danza Shapatava-Jaksic di livetennisit

Antonio De Filippo