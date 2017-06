Roland Garros: Live gli Italiani. Oggi in campo cinque azzurri tra singolare e doppio

Roland Garros – 2° Turno

Court 14 – 11:00 AM

(21)John Isner vs Paolo Lorenzi



GS Roland Garros J. Isner [21] • J. Isner [21] 0 6 1 P. Lorenzi P. Lorenzi 0 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Isner 1-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Isner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 3-3 J. Isner 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 17 – 11:00 AM

3 inc Andreas Seppi vs (28)Fabio Fognini



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – 11:00 AM

2 inc Yulia Putintseva /Natalia Vikhlyantseva vs Kirsten Flipkens /Francesca Schiavone



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – 11:00 AM

4 inc Rogerio Dutra Silva /Paolo Lorenzi vs (10)Pablo Carreno Busta /(10)Guillermo Garcia-Lopez



Il match deve ancora iniziare