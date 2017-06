Roland Garros: I risultati con il Live dettagliato della quinta giornata. Out Berdych. Avanza Andy Murray. Ok Wawrinka. Del Potro vince per ritiro. Fuori la Bouchard

Roland Garros – News

Karen Khachanov sugli scudi a Parigi. Il 21enne russo per la prima volta in carriera al terzo turno di un Major battendo Tomas Berdych per 75 64 64.

Stan Wawrinka, numero 3 della classifica mondiale e qui campione nel 2015 ha superato Alexandr Dolgopolov, numero 89 Atp per 64 76(5) 75.

Andy Murray non brilla ma riesce a superare in quattro set Martin Klizan.

Staccano il pass per il terzo turno sia Elina Svitolina che Agnieszka Radwanska. Si rivede la Vesnina mentre Bouchard saluta Parigi perdendo in maniera netta.

Roland Garros – 2° Turno – Grand Slam | Terra | e16.790.000

Philippe-Chatrier Court – 11:00 AM

(20)Barbora Strycova vs Alizé Cornet



GS Roland Garros B. Strycova [20] B. Strycova [20] 4 1 A. Cornet A. Cornet 6 6 Vincitore: A. Cornet

(3)Stan Wawrinka vs Alexandr Dolgopolov



GS Roland Garros S. Wawrinka [3] S. Wawrinka [3] 6 7 7 A. Dolgopolov A. Dolgopolov 4 6 5 Vincitore: S. Wawrinka

Thiago Monteiro vs (15)Gael Monfils



GS Roland Garros T. Monteiro T. Monteiro 1 4 1 G. Monfils [15] G. Monfils [15] 6 6 6 Vincitore: G. Monfils

Ekaterina Alexandrova vs (2)Karolina Pliskova



GS Roland Garros E. Alexandrova • E. Alexandrova 30 2 4 K. Pliskova [2] K. Pliskova [2] 30 6 3

Suzanne-Lenglen Court – 11:00 AM

Alison Van Uytvanck vs (9)Agnieszka Radwanska



GS Roland Garros A. Van Uytvanck A. Van Uytvanck 7 2 3 A. Radwanska [9] A. Radwanska [9] 6 6 6 Vincitore: A. Radwanska

(1)Andy Murray vs Martin Klizan



GS Roland Garros A. Murray [1] A. Murray [1] 6 6 6 7 M. Klizan M. Klizan 7 2 2 6 Vincitore: A. Murray

Tatjana Maria vs (3)Simona Halep



GS Roland Garros T. Maria • T. Maria 15 4 2 S. Halep [3] S. Halep [3] 0 6 4

(24)Richard Gasquet vs Victor Estrella Burgos



Court 1 – 11:00 AM

Konstantin Kravchuk vs (7)Marin Cilic



GS Roland Garros K. Kravchuk K. Kravchuk 3 2 2 M. Cilic [7] M. Cilic [7] 6 6 6 Vincitore: M. Cilic

Jeremy Chardy vs (8)Kei Nishikori



GS Roland Garros J. Chardy J. Chardy 3 0 6 K. Nishikori [8] K. Nishikori [8] 6 6 7 Vincitore: K. Nishikori

Chloe Paquet vs (28)Caroline Garcia



GS Roland Garros C. Paquet C. Paquet 5 4 C. Garcia [28] C. Garcia [28] 7 6 Vincitore: C. Garcia

Carina Witthoeft vs Pauline Parmentier



GS Roland Garros C. Witthoeft C. Witthoeft 0 6 5 P. Parmentier • P. Parmentier 0 4 4

Court 2 – 11:00 AM

(5)Elina Svitolina vs Tsvetana Pironkova



GS Roland Garros E. Svitolina [5] E. Svitolina [5] 3 6 6 T. Pironkova T. Pironkova 6 3 2 Vincitore: E. Svitolina

Nicolas Almagro vs (29)Juan Martin Del Potro



GS Roland Garros N. Almagro N. Almagro 0 3 6 1 Jm. Del Potro [29] • Jm. Del Potro [29] 0 6 3 1 Vincitore: Jm. Del Potro

(17)Anastasija Sevastova vs Eugenie Bouchard



GS Roland Garros A. Sevastova [17] A. Sevastova [17] 6 6 E. Bouchard E. Bouchard 3 0 Vincitore: A. Sevastova

Fernando Verdasco vs Pierre-Hugues Herbert



GS Roland Garros F. Verdasco • F. Verdasco 30 6 3 4 1 Ph. Herbert Ph. Herbert 0 3 6 6 0

Court 3 – 11:00 AM

(30)David Ferrer vs Feliciano Lopez



GS Roland Garros D. Ferrer [30] D. Ferrer [30] 5 6 5 6 4 F. Lopez F. Lopez 7 3 7 4 6 Vincitore: F. Lopez

Kevin Anderson vs (18)Nick Kyrgios



GS Roland Garros K. Anderson K. Anderson 5 6 6 6 N. Kyrgios [18] N. Kyrgios [18] 7 4 1 2 Vincitore: K. Anderson

Sorana Cirstea vs (21)Carla Suarez Navarro



GS Roland Garros S. Cirstea • S. Cirstea 0 5 0 C. Suarez Navarro [21] C. Suarez Navarro [21] 0 7 0

Petra Martic vs (12)Madison Keys



Court 4 – 11:00 AM

Chia-Jung Chuang /Misaki Doi vs Chen Liang /Qiang Wang



GS Roland Garros Cj. Chuang / M. Doi Cj. Chuang / M. Doi 0 1 C. Liang / Q. Wang • C. Liang / Q. Wang 0 2 Vincitore: C. Liang Q. Wang

Kateryna Bondarenko /Lesia Tsurenko vs Viktorija Golubic /Kristyna Pliskova



GS Roland Garros K. Bondarenko / L. Tsurenko K. Bondarenko / L. Tsurenko 7 2 3 V. Golubic / K. Pliskova V. Golubic / K. Pliskova 5 6 6 Vincitore: V. Golubic K. Pliskova

Daria Kasatkina /Irina Khromacheva vs (10)Raquel Atawo /(10)Jelena Ostapenko



GS Roland Garros D. Kasatkina / I. Khromacheva D. Kasatkina / I. Khromacheva 6 3 6 R. Atawo / J. Ostapenko [10] R. Atawo / J. Ostapenko [10] 0 6 4 Vincitore: D. Kasatkina I. Khromacheva

Myrtille Georges /Geoffrey Blancaneaux vs Elina Svitolina /Artem Sitak



GS Roland Garros M. Georges / G. Blancaneaux M. Georges / G. Blancaneaux 1 4 E. Svitolina / A. Sitak E. Svitolina / A. Sitak 6 6 Vincitore: E. Svitolina A. Sitak

Raquel Atawo /Treat Huey vs (3)Andrea Hlavackova /(3)Edouard Roger-Vasselin



GS Roland Garros R. Atawo / T. Huey R. Atawo / T. Huey 30 6 2 0 A. Hlavackova / E. Roger-Vasselin [3] • A. Hlavackova / E. Roger-Vasselin [3] 15 1 6 0

Court 5 – 11:00 AM

Shuko Aoyama /Zhaoxuan Yang vs Alla Kudryavtseva /Alexandra Panova



GS Roland Garros S. Aoyama / Z. Yang S. Aoyama / Z. Yang 6 4 A. Kudryavtseva / A. Panova A. Kudryavtseva / A. Panova 7 6 Vincitore: A. Kudryavtseva A. Panova

Giulia Morlet /Diane Parry vs (13)Kiki Bertens /(13)Johanna Larsson



GS Roland Garros G. Morlet / D. Parry G. Morlet / D. Parry 1 1 K. Bertens / J. Larsson [13] K. Bertens / J. Larsson [13] 6 6 Vincitore: K. Bertens J. Larsson

(9)Gabriela Dabrowski /(9)Yifan Xu vs Samantha Stosur /Shuai Zhang



GS Roland Garros G. Dabrowski / Y. Xu [9] G. Dabrowski / Y. Xu [9] 6 6 S. Stosur / S. Zhang S. Stosur / S. Zhang 2 3 Vincitore: G. Dabrowski Y. Xu

Rogerio Dutra Silva /Paolo Lorenzi vs (10)Pablo Carreno Busta /(10)Guillermo Garcia-Lopez



(7)Gabriela Dabrowski /(7)Rohan Bopanna vs Jessica Moore /Matt Reid



GS Roland Garros G. Dabrowski / R. Bopanna [7] G. Dabrowski / R. Bopanna [7] 6 6 J. Moore / M. Reid J. Moore / M. Reid 0 1 Vincitore: G. Dabrowski R. Bopanna

Court 6 – 11:00 AM

(26)Daria Kasatkina vs Marketa Vondrousova



GS Roland Garros D. Kasatkina [26] D. Kasatkina [26] 7 6 M. Vondrousova M. Vondrousova 6 4 Vincitore: D. Kasatkina

Karen Khachanov vs (13)Tomas Berdych



GS Roland Garros K. Khachanov K. Khachanov 7 6 6 T. Berdych [13] T. Berdych [13] 5 4 4 Vincitore: K. Khachanov

Renzo Olivo vs Kyle Edmund



GS Roland Garros R. Olivo R. Olivo 5 3 1 K. Edmund K. Edmund 7 6 6 Vincitore: K. Edmund

(16)Anastasia Pavlyuchenkova vs Veronica Cepede Royg



GS Roland Garros A. Pavlyuchenkova [16] • A. Pavlyuchenkova [16] 30 6 1 V. Cepede Royg V. Cepede Royg 0 7 1

Court 8 – 11:00 AM

Xenia Knoll /Nina Stojanovic vs Irina-Camelia Begu /Saisai Zheng



GS Roland Garros X. Knoll / N. Stojanovic X. Knoll / N. Stojanovic 3 6 I. Begu / S. Zheng I. Begu / S. Zheng 6 7 Vincitore: I. Begu S. Zheng

(11)Jean-Julien Rojer /(11)Horia Tecau vs Constant Lestienne /Corentin Moutet



GS Roland Garros Jj. Rojer / H. Tecau [11] Jj. Rojer / H. Tecau [11] 6 6 C. Lestienne / C. Moutet C. Lestienne / C. Moutet 1 1 Vincitore: Jj. Rojer H. Tecau

(8)Raven Klaasen /(8)Rajeev Ram vs Roman Jebavy /Jiri Vesely



GS Roland Garros R. Klaasen / R. Ram [8] R. Klaasen / R. Ram [8] 5 4 R. Jebavy / J. Vesely R. Jebavy / J. Vesely 7 6 Vincitore: R. Jebavy J. Vesely

Alla Kudryavtseva /Daniel Nestor vs (6)Hao-Ching Chan /(6)Jean-Julien Rojer



GS Roland Garros A. Kudryavtseva / D. Nestor A. Kudryavtseva / D. Nestor 4 6 Hc. Chan / Jj. Rojer [6] Hc. Chan / Jj. Rojer [6] 6 7 Vincitore: Hc. Chan Jj. Rojer

Virginie Razzano /Vincent Millot vs Casey Dellacqua /Rajeev Ram



GS Roland Garros V. Razzano / V. Millot V. Razzano / V. Millot 15 5 2 C. Dellacqua / R. Ram • C. Dellacqua / R. Ram 15 7 4

Court 10 – 11:00 AM

Andre Begemann /Philipp Oswald vs Julio Peralta /Horacio Zeballos



GS Roland Garros A. Begemann / P. Oswald A. Begemann / P. Oswald 3 7 5 J. Peralta / H. Zeballos J. Peralta / H. Zeballos 6 5 7 Vincitore: J. Peralta H. Zeballos

Yulia Putintseva /Natalia Vikhlyantseva vs Kirsten Flipkens /Francesca Schiavone



GS Roland Garros Y. Putintseva / N. Vikhlyantseva Y. Putintseva / N. Vikhlyantseva 3 0 K. Flipkens / F. Schiavone K. Flipkens / F. Schiavone 6 6 Vincitore: K. Flipkens F. Schiavone

(1)Bethanie Mattek-Sands /(1)Lucie Safarova vs Alizé Cornet /Elise Mertens



GS Roland Garros B. Mattek-Sands / L. Safarova [1] B. Mattek-Sands / L. Safarova [1] 6 6 A. Cornet / E. Mertens A. Cornet / E. Mertens 1 2 Vincitore: B. Mattek-Sands L. Safarova

Anna-Lena Groenefeld /Robert Farah vs Christina McHale /Brian Baker



GS Roland Garros Al. Groenefeld / R. Farah Al. Groenefeld / R. Farah 6 7 C. McHale / B. Baker C. McHale / B. Baker 1 6 Vincitore: Al. Groenefeld R. Farah

(8)Abigail Spears /(8)Katarina Srebotnik vs Lara Arruabarrena /Arantxa Parra Santonja



GS Roland Garros A. Spears / K. Srebotnik [8] A. Spears / K. Srebotnik [8] 0 6 3 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja • L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0 4 4

Court 14 – 11:00 AM

(21)John Isner vs Paolo Lorenzi



GS Roland Garros J. Isner [21] J. Isner [21] 6 7 7 P. Lorenzi P. Lorenzi 3 6 6 Vincitore: J. Isner

Hyeon Chung vs Denis Istomin



GS Roland Garros H. Chung H. Chung 6 7 6 D. Istomin D. Istomin 1 5 1 Vincitore: H. Chung

Shelby Rogers /Heather Watson vs (14)Svetlana Kuznetsova /(14)Kristina Mladenovic



GS Roland Garros S. Rogers / H. Watson S. Rogers / H. Watson 5 6 2 S. Kuznetsova / K. Mladenovic [14] S. Kuznetsova / K. Mladenovic [14] 7 4 6 Vincitore: S. Kuznetsova K. Mladenovic

(3)Yung-Jan Chan /(3)Martina Hingis vs Naomi Broady /Maria Sanchez



GS Roland Garros Yj. Chan / M. Hingis [3] Yj. Chan / M. Hingis [3] 15 6 5 N. Broady / M. Sanchez • N. Broady / M. Sanchez 15 0 2

Court 16 – 11:00 AM

Manon Arcangioli /Alizé Lim vs Jennifer Brady /Alison Riske



GS Roland Garros M. Arcangioli / A. Lim M. Arcangioli / A. Lim 2 1 J. Brady / A. Riske J. Brady / A. Riske 6 6 Vincitore: J. Brady A.

(12)Marcin Matkowski /(12)Edouard Roger-Vasselin vs Andres Molteni /Adil Shamasdin



GS Roland Garros M. Matkowski / E. Roger-Vasselin [12] M. Matkowski / E. Roger-Vasselin [12] 0 5 6 0 A. Molteni / A. Shamasdin • A. Molteni / A. Shamasdin 0 7 7 0 Vincitore: A. Molteni A. Shamasdin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Molteni / A. Shamasdin 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 7-6 A. Molteni / A. Shamasdin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Matkowski / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Molteni / A. Shamasdin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Matkowski / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 A. Molteni / A. Shamasdin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Matkowski / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Molteni / A. Shamasdin 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 M. Matkowski / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Molteni / A. Shamasdin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Matkowski / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Molteni / A. Shamasdin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Matkowski / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Molteni / A. Shamasdin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Matkowski / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Molteni / A. Shamasdin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Matkowski / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 A. Molteni / A. Shamasdin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 M. Matkowski / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Molteni / A. Shamasdin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 M. Matkowski / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Molteni / A. Shamasdin 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Matkowski / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Molteni / A. Shamasdin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Matkowski / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(14)Elena Vesnina vs Varvara Lepchenko



GS Roland Garros E. Vesnina [14] E. Vesnina [14] 4 6 6 V. Lepchenko V. Lepchenko 6 3 0 Vincitore: E. Vesnina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 V. Lepchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Nicolas Kicker vs (22)Pablo Cuevas



GS Roland Garros N. Kicker N. Kicker 4 4 4 P. Cuevas [22] P. Cuevas [22] 6 6 6 Vincitore: P. Cuevas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Kicker 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 P. Cuevas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 N. Kicker 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 N. Kicker 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 17 – 11:00 AM

Magda Linette vs (29)Ana Konjuh



GS Roland Garros M. Linette M. Linette 6 7 A. Konjuh [29] A. Konjuh [29] 0 5 Vincitore: M. Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Konjuh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 M. Linette 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Konjuh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 M. Linette 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 A. Konjuh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Linette 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Konjuh 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Linette 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Konjuh 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 A. Konjuh 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Linette 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Konjuh 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 5-0 → 6-0 M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 A. Konjuh 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Konjuh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Su-Wei Hsieh vs Taylor Townsend



GS Roland Garros Sw. Hsieh Sw. Hsieh 6 2 6 T. Townsend T. Townsend 0 6 3 Vincitore: Sw. Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Sw. Hsieh 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Sw. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 T. Townsend 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 Sw. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Sw. Hsieh 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Sw. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Sw. Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Sw. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Sw. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sw. Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-0 → 6-0 Sw. Hsieh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Sw. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Sw. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Andreas Seppi vs (28)Fabio Fognini



GS Roland Garros A. Seppi A. Seppi 4 5 3 F. Fognini [28] F. Fognini [28] 6 7 6 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 3-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Seppi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Seppi 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 F. Fognini 0-15 df 0-30 0-40 3-5 → 4-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Fognini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Seppi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 0-0 → 1-0

Mariana Duque-Marino vs Magdalena Rybarikova



GS Roland Garros M. Duque-Marino M. Duque-Marino 30 1 6 5 M. Rybarikova • M. Rybarikova 15 6 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Rybarikova 15-0 15-15 15-30 5-5 M. Duque-Marino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 5-3 → 5-4 M. Duque-Marino 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Rybarikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 M. Duque-Marino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Duque-Marino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Duque-Marino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Duque-Marino 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 M. Duque-Marino 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Duque-Marino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Rybarikova 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 2-2 M. Duque-Marino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Rybarikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Duque-Marino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Rybarikova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 M. Duque-Marino 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-4 → 1-5 M. Rybarikova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 1-4 M. Duque-Marino 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 0-3 → 0-4 M. Rybarikova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Duque-Marino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Rybarikova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

Court 18 – 11:00 AM

Santiago Gonzalez /Donald Young vs Jonathan Erlich /Andre Sa



GS Roland Garros S. Gonzalez / D. Young S. Gonzalez / D. Young 6 7 J. Erlich / A. Sa J. Erlich / A. Sa 3 6 Vincitore: S. Gonzalez D. Young Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Erlich / A. Sa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Gonzalez / D. Young 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Erlich / A. Sa 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Gonzalez / D. Young 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Erlich / A. Sa 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Gonzalez / D. Young 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Erlich / A. Sa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Gonzalez / D. Young 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Erlich / A. Sa 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Gonzalez / D. Young 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Erlich / A. Sa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / D. Young 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Erlich / A. Sa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 S. Gonzalez / D. Young 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Erlich / A. Sa 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 S. Gonzalez / D. Young 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Erlich / A. Sa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Gonzalez / D. Young 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Erlich / A. Sa 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Gonzalez / D. Young 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Erlich / A. Sa 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Oksana Kalashnikova /Ipek Soylu vs Naomi Osaka /Monica Puig



Kveta Peschke /Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Andreja Klepac /Dominic Inglot



GS Roland Garros K. Peschke / Auh. Qureshi K. Peschke / Auh. Qureshi 4 2 A. Klepac / D. Inglot A. Klepac / D. Inglot 6 6 Vincitore: A. Klepac D. Inglot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Klepac / D. Inglot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 K. Peschke / Auh. Qureshi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-5 → 2-5 A. Klepac / D. Inglot 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 K. Peschke / Auh. Qureshi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 A. Klepac / D. Inglot 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Peschke / Auh. Qureshi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Klepac / D. Inglot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Peschke / Auh. Qureshi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Klepac / D. Inglot 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Peschke / Auh. Qureshi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Klepac / D. Inglot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 K. Peschke / Auh. Qureshi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Klepac / D. Inglot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 K. Peschke / Auh. Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Klepac / D. Inglot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Peschke / Auh. Qureshi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Klepac / D. Inglot 15-0 15-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Peschke / Auh. Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Coco Vandeweghe /Max Mirnyi vs (5)Yaroslava Shvedova /(5)Alexander Peya



GS Roland Garros C. Vandeweghe / M. Mirnyi C. Vandeweghe / M. Mirnyi 5 3 Y. Shvedova / A. Peya [5] Y. Shvedova / A. Peya [5] 7 6 Vincitore: Y. Shvedova A. Peya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Shvedova / A. Peya 15-0 15-15 15-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Vandeweghe / M. Mirnyi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Y. Shvedova / A. Peya 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Vandeweghe / M. Mirnyi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 2-4 Y. Shvedova / A. Peya 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 C. Vandeweghe / M. Mirnyi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Y. Shvedova / A. Peya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 C. Vandeweghe / M. Mirnyi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Y. Shvedova / A. Peya 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Vandeweghe / M. Mirnyi 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Y. Shvedova / A. Peya 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Vandeweghe / M. Mirnyi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Y. Shvedova / A. Peya 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Vandeweghe / M. Mirnyi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Y. Shvedova / A. Peya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 C. Vandeweghe / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Shvedova / A. Peya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 C. Vandeweghe / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Y. Shvedova / A. Peya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-2 → 0-3 C. Vandeweghe / M. Mirnyi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Y. Shvedova / A. Peya 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Purav Raja /Divij Sharan vs (15)Oliver Marach /(15)Mate Pavic