Dal Roland Garros: Benoit Paire definisce leggendario Rafael Nadal

Dopo la sconfitta riportata contro Rafa Nadal al primo turno del Roland Garros, Benoit Paire si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti in merito al match appena concluso. “Non so se sia per via di come lui colpisce la pallina o per la sua fisicità, però ogni volta che gioco contro Rafa faccio una brutta partita. Poi, anche il fatto che sia un primo turno mentte ulteriormente pressione. Giocare contro di lui in un torneo come questo rappresenta un’ottima esperienza per me. E’ un tennista leggendario ed al Roland Garros lo è ancora di più”, ha osservato il francese, in dichiarazioni riproposte da L’Equipe.

Edoardo Gamacchio