Dal Roland Garros: Le difficoltà di Kristina Mladenovic

Kristina Mladenovic, tennista francese sulle quali sono riposte le maggiori speranze al Roland Garros, ha dovuto faticare più del previsto al primo turno contro l’americana Brady.

Dopo il successo, Kiki si è presentata in conferenza stampa, ammettendo di essere stata ad un passo dal ritiro nel corso del match: “Domenica ho accusato un problema muscolare. Non è un infortunio grave ma fa male: più fatica faccio, peggio è. Prima del match contro Brady ho discusso col mio team. Credo che se fosse stato un altro torneo mi sarei ritirata; qui a Parigi, soprattutto per il pubblico, ho preferito giocare”.

Lorenzo Carini