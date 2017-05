Maxime Hamou si scusa con la giornalista Maly Thomas

Maxime Hamou ha avuto delle sanzioni per il comportamento volgare avuto nei confronti della giornalista francese Maly Thomas.

Al 21enne tennista è arrivato il ritiro del suo accredito dai dirigenti del torneo e poi si è scusato con la giornalista.

“Rivolgo le mie più profonde scuse a Maly Thomas se si è sentita ferita dal mio atteggiamento durante la sua intervista.

Ho appena vissuto una settimana meravigliosa qui al Roland Garros, ho vissuto le più belle emozioni per un giocatore di tennis, e ho mostrato il mio entusiasmo troppo maldestramente con Maly che io sinceramente rispetto.

Sono a sua disposizione per presentare le mie scuse verbalmente se lo desidera. Ho ancora da imparare ogni giorno dai miei errori per diventare un giocatore di tennis migliore e una persona migliore”.