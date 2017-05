Roland Garros: I risultati con il Live dettagliato della quarta giornata. Fuori Tsonga e Kvitova. Ok Muguruza e Venus

Roland Garros – News

Jo Wilfried Tsonga a sorpresa esce di scena al primo turno.

ll transalpino nella prosecuzione del match sospeso ieri sul 4 a 5 nel quarto set e sotto di 2 set a 1, ha giocato un solo game perdendo la battuta e uscendo di scena dal torneo.

il match point

12th seed Jo-Wilfried Tsonga is OUT! And what a point to win it from Renzo Olivo! pic.twitter.com/wZk2XtlL4q

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 31 maggio 2017