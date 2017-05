Dal Roland Garros: Paolo Lorenzi “L’obiettivo è arrivare alla prossima Olimpiade”

Paolo Lorenzi : “Lo sapete, io ci metto un po’ nel vincere nei tornei dello Slam (sorride).

Ora sto bene, sto giocando senza fasciatura al polpaccio. Mi servirà da insegnamento, probabilmente ho giocato troppi tornei senza fermarmi mai, e poi ho dovuto rinunciare a quello al quale più tengo, gli Internazionali al Foro Italico.

Avevo voluto rischiare giocando a Budapest e Istanbul, ma ero tra le prime teste di serie, era una buona occasione per fare punti”.

“Spero in futuro dare il mio contributo quando smetterò di giocare come coach, chissà anche con quelli con cui mi alleno ora.

Non ho paura né mi pesa viaggiare troppo. Comunque un coach viaggia meno dei giocatori. Il mio problema è che mi piace troppo giocare a tennis. L’obiettivo è arrivare alla prossima Olimpiade. Poi ci sarà tempo per tutto il resto”.