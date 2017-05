Roland Garros: Sara Errani “salva” la pattuglia italiana nel singolare femminile

Buona la prima per Sara Errani al Roland Garros. La tennista romagnola, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto la giapponese Misaki Doi, n.58 WTA, col punteggio di 7-6(7) 6-1.

Sara incontrerà Brady o Mladenovic al secondo ostacolo.

Primo set: molta lotta nella frazione d’apertura, con tre break per parte dal secondo al decimo gioco. Con la situazione in equilibrio assoluto, il set si è deciso al tiebreak: Sara gioca ottimamente i primi quattro punti e vola sul 4-0, prima di subire il ritorno di Misaki Doi fino al quattro pari.

Errani torna a vincere due punti, garantendosi le chance per chiudere il parziale: sul 6-4, Doi tira fuori il meglio di sè e pareggia i conti sul 6-6. Altro set point annullato dalla giapponese, che alza bandiera bianca sulla quarta occasione perdendo il tiebreak per nove punti a sette, dopo un diritto affossato in rete sul set point.

Secondo set: contrariamente a quanto visto nel primo parziale, non c’è stata storia nel secondo set, con Sara Errani in grande spolvero, aiutata anche da una Doi in precarie condizioni fisiche e alle prese con un problema addominale.

Misaki non tiene nemmeno un turno di battuta e cede piuttosto nettamente il set per sei giochi ad uno, dopo aver chiamato il medicat time-out sull’1 a 4.

La partita punto per punto



GS Roland Garros S. Errani S. Errani 7 6 M. Doi M. Doi 6 1 Vincitore: S. Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Doi 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 M. Doi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Doi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Errani 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 M. Doi 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 M. Doi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Doi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-5 → 5-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Doi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 M. Doi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Doi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 M. Doi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Lorenzo Carini