Dal Roland Garros: Francesca Schiavone “Potrei anche tornare il prossimo anno, no si può mai sapere”

Francesca Schiavone : “Oggi è stata una partita durissima. Ho giocato bene, ma penso di essermi svegliata troppo tardi, il primo set è andato via troppo velocemente. Darle un set di vantaggio è stato troppo. Nel secondo ho avuto le mie opportunità.

Nei primi tre games ero emozionata, sembravo una quindicenne. Mi dicevo Dai, è la diciottesima volta che vieni qui!. Sono fatta così. Sono orgogliosa di quello che ho fatto, adesso continuerò a vedere il torneo da fuori.

“Potrei anche tornare il prossimo anno, no si può mai sapere. Al momento voglio vivere quest’anno, vedere come sto fisicamente: non è facile svegliarsi, correre sei ore, sfidare me stessa.

Fino agli US Open voglio dare tutto il meglio che posso, poi vedremo….

Non ci penso onestamente in questo momento al ritiro, pensavo solo al Roland Garros e giocare questo match, ora mi fermo un po’ e poi Wimbledon.”

“Quando ho iniziato la preparazione a novembre mi concentravo su entrambi. Mi dicevo: Questa è l’ultima volta. La decisione deriva da tutta una serie di cose, ancora non so, non ho ancora finito. Oggi sono stata colpita dalle emozioni che ho provato.

Entrare sul Philippe Chatrier è stata un’emozione molto grande, più di quanto pensassi con questo campo ho un feeling particolare, provo sempre sensazioni fortissime. Qui a Parigi ho avuto la fortuna di giocare quasi sempre bene. Il ricordo che più mi brucia è quello del 2014, quando persi contro la Tomljanovic al primo turno senza esprimere il mio tennis. Quell’anno sono arrivata a Parigi e sono subito andata via… Una brutta sensazione visto che amo in modo particolare questo torneo, lo sento un po’ mio. Ecco perché per me oggi era importante esserci”.

“Magari potessi pensare come fa Roger una programmazione part-time, lui È un genio, fa una programmazione perfetta. Non credo di poter fare come lui, ma eventualmente valuterò cosa fare.

Ho chiesto ad Arantxa Sanchez. di seguirmi in questi giorni a Parigi,per me è stato un grande onore e ho imparato tantissimi. Lei ha vissuto quel che sto provando io adesso e i suoi consigli sono preziosi.”

“Sono passati già sette anni dal mio successo a Parigi. Dovete dirmelo voi cosa ho lasciato. Forse l’amore, la passione, la disciplina. Non è solo il match, ma la preparazione. Un giorno mi direte voi, cosa vi lascio.”