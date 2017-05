Andreas Seppi supera Giraldo il quattro set e approda al secondo turno del Roland Garros

Vittoria in quattro set per Andreas Seppi al primo turno al Roland Garros (€ 33.500.000, terra).

L’azzurro ha superato il qualificato colombiano Santiago Giraldo, 29 anni, Nr. 107 Atp, con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 6-2 in due ore e 13 minuti di gioco.



Al prossimo turno trova il vincente dell’incontro tra Fognini e lo statunitense Tiafoe.

Tre su tre! Aspettando l’incontro di Fabio, la giornata maschile a Parigi è un successo. Seppi va sotto, si riassesta e piazza una grande rimonta, dominando gli ultimi tre set.

Ora speriamo in un derby con i due azzurri in campo a contendersi un ottimo terzo turno.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: Seppi ci mette qualche minuto a carburare e l’avversario ne approfitta. Già al primo gioco è break per il sudamericano.

L’azzurro incomincia a giocare il suo tennis solido e regolare ma Giraldo è in buona giornata e Andreas sembra in difficoltà.

Emblematici sono i giochi a cavallo tra il sesto e l’ottavo. Dapprima l’altoatesino controbrekka a 15, salvo cedere subito il turno di battuta all’avversario, mandandolo avanti 4-3.

Andreas prova a recuperare immediatamente, procurandosi una palla break nell’ottavo gioco ma trova la strada sbarrata dal colombiano.

Non ci sono più sussulti, con Giraldo che chiude il primo parziale alla seconda palla break a disposizione.

Ottima prima a uscire e 6-4 per il colombiano in 38 minuti di gioco.

Secondo set: come in tutti gli slam, Seppi dà il meglio di sé alla distanza.

Con il passare dei minuti, l’italiano prende il controllo del campo e gioca con maggiore qualità ed esperienza rispetto all’avversario.

Il secondo parziale dura due giochi, poi l’equilibrio si rompe e Seppi domina.

Il break nel quarto game è una liberazione per l’azzurro che ripete l’opera nel sesto gioco.

Il set non ha ormai più nulla da dire e Andreas lo chiude alla seconda palla a disposizione.

E’ 6-1 per l’altoatesino in 25 minuti di gioco.

Terzo set: i primi tre giochi del parziale vedono l’azzurro dilagare.

Seppi brekka già al primo game e si ripete ai vantaggi due game dopo.

Sembra che tutto sia in discesa per l’italiano quando qualcosa si inceppa. Tra il quarto e il quinto game si assiste a due giochi di marca colombiana che rischiano di far male, perché Giraldo recupera un break dopo una lunga lotta e annulla un’insidiosa palla break il game successivo.

E’ un timore vacuo, Seppi non si scompone, sale nuovamente di ritmo e mette tutti d’accordo.

Un parziale di dodici punti a zero per l’italiano chiude il set.

E’ 6-2 per Andreas in 33 minuti di gioco.

Quarto set: l’inizio è un dejà vu del parziale appena concluso.

Doppio break pesante e Seppi fugge sul 3-0 salvo poi perdere il turno di battuta nel quarto gioco dopo un game lottatissimo.

Questa volta però Andreas chiude subito la pratica. Sedici punti e tre palle break gli valgono il break della sicurezza. E’ 4-1 per l’altoatesino dopo 25 minuti di gioco.

L’incontro non ha più niente da dire e si conclude nell’ottavo gioco con un leggero brivido. Seppi sale infatti 40-0, spreca due match point ma alza le braccia sul terzo.

E’ 6-2 per l’azzurro in 36 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Roland Garros S. Giraldo S. Giraldo 6 1 2 2 A. Seppi A. Seppi 4 6 6 6 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 S. Giraldo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Seppi 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-4 → 1-5 S. Giraldo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-3 → 1-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-3 → 1-3 S. Giraldo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Giraldo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 S. Giraldo 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Giraldo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 S. Giraldo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Seppi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 S. Giraldo 0-15 0-30 15-30 30-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-5 → 1-6 S. Giraldo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Giraldo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 A. Seppi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Giraldo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Giraldo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 S. Giraldo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 S. Giraldo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

Davide Sala