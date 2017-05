Roland Garros: Stefano Napolitano elimina Zverev in quattro set e coglie il primo successo in uno Slam!

Bellissima vittoria per Stefano Napolitano al primo turno al Roland Garros (€ 33.500.000, terra).

L’azzurro ha superato il tedesco Mischa Zverev, 29 anni, Nr. 31 del mondo, con il punteggio di 4-6 7-5 6-2 6-2 in due ore e 44 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova l’argentino Schwartzman, cagnaccio da terra ma obbligato oggi a una stancante maratona contro il russo Rublev. Perché non approfittarne?

Grande gioia per i colori azzurri in questo lunedi! La bellissima vittoria di Napolitano è la ciliegina sulla torta. L’italiano, dopo delle qualificazioni superbe, ha eliminato un bravo tennista, reduce da una finale Atp, mostrando un tennis solido e potente.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: i primi quattro giochi sono lotta pura.

Dapprima il tedesco brekka ai vantaggi già nel primo gioco, successivamente tiene il turno di battuta dopo aver annullato tre palle break.

Passato lo shock iniziale, Napolitano si ricompone e torna sotto. Il controbreak nel quarto gioco è meritato e riporta la situazione in equilibrio.

La differenza finisce per farla un passaggio a vuoto dell’italiano. Accade nel settimo game, dove l’azzurro ha un blackout e cede il proprio turno di servizio a zero.

Da qui in poi è supremazia teutonica, con Zverev che non sfrutta un set point nel nono game ma chiude il parziale nel gioco successivo.

Risposta in corridoio di Napolitano e turno di servizio tenuto a zero per il tedesco.

E’ 6-4 per Zverev in 43 minuti di gioco.

Secondo set: continua il momento buio di Stefano, sotto di un break già al primo gioco.

Sembra che Zverev debba avere vita facile e chiudere facilmente il parziale ma Napolitano a poco a poco cresce, prende confidenza e inizia a vincere gli scambi, soprattutto i più duri.

E’ così che controbrekka a zero nel quarto gioco e dà l’idea generale di giocare meglio dell’avversario. Non sfrutta un grande chance di break nell’ottavo game ma il sorpasso è solo rimandato.

Nel dodicesimo game, sale 0-40, si vede annullare due set point grazie a due servizi vincenti del teutonico ma passa alla terza palla set.

Un duro scambio vede la sua conclusione con un bel passante di diritto dell’azzurro.

E’ 7-5 per Napolitano in 48 minuti di gioco.

Terzo set: parte fortissimo il giovane azzurro, sulle ali dell’entusiasmo per il parziale conquistato.

Già nel secondo gioco si procura tre palle break che però non sfrutta e nel gioco successivo subisce la beffa. Zverev brekka ai vantaggi, break che sa di doccia gelata per l’italiano.

Qui è la chiave del match. Napolitano non si scompone, anzi, riparte più forte di prima.

Infila cinque giochi consecutivi, giocando il suo miglior tennis e non lascia scampo al tedesco.

I tre break sono tutti meritati e portano Napolitano alla conquista del set.

E’ 6-2 per l’azzurro in 42 minuti di gioco.

Quarto set: Zverev prova a scuotersi ma la stanchezza per la settimana appena passata in Svizzera si fa sentire.

Napolitano si limita a fare buona guardia nel primo gioco, annullando una palla break insidiosa.

Passato il pericolo, Stefano si riassesta e torna a giocare un tennis solido e centrato.

Il break nel sesto gioco gli permette di portarsi avanti e gli spiana la strada verso il successo.

Successo che dista due giochi, esattamente nell’ottavo game, l’ennesimo break gli vale il secondo turno del Roland Garros.

E’ 6-2 per Napolitano in mezz’ora di gioco.

La partita punto per punto



GS Roland Garros M. Zverev [32] M. Zverev [32] 6 5 2 2 S. Napolitano S. Napolitano 4 7 6 6 Vincitore: S. Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Davide Sala