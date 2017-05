Roland Garros Italiani: Primo Turno Live. Ben sei gli azzurri in campo oggi

Roland Garros – 1° Turno Italiani

Philippe-Chatrier Court – 11:00 AM

(4)Garbiñe Muguruza vs Francesca Schiavone



Muguruza vs Schiavone (1-1)

Oct 08, 1993 Birthday: Jun 23, 1980

23 years Age: 36 years

Spain Spain Country: Italy Italy

5 Current rank: 78

2 (Jun 27, 2016) Highest rank: 4 (May 02, 2011)

426 Total matches: 945

$10 083 165 Prize money: $10 823 955

4 636 Points: 790

Right-handed Plays: Right-handed

Court 3 – 11:00 AM

3Inc Sara Errani vs Misaki Doi



Il match deve ancora iniziare

Doi – Errani (0-1)

Apr 29, 1991 Birthday: Apr 29, 1987

26 years Age: 30 years

Japan Japan Country: Italy Italy

58 Current rank: 91

30 (Oct 17, 2016) Highest rank: 5 (Aug 26, 2013)

509 Total matches: 773

$1 839 792 Prize money: $12 736 385

1 080 Points: 672

Right-handed Plays: Right-handed

Court 6 – 11:00 AM

3Inc Simone Bolelli vs Nicolas Mahut



Bolelli vs Mahut (0-1)

Oct 08, 1985 Birthday: Jan 21, 1982

31 years Age: 35 years

Italy Italy Country: France France

470 Current rank: 48

36 (Feb 23, 2009) Highest rank: 37 (May 05, 2014)

786 Total matches: 899

$4 463 912 Prize money: $7 423 552

78 Points: 935

Right-handed Plays: Right-handed

Court 8 – 11:00 AM

3Inc Santiago Giraldo vs Andreas Seppi



Giraldo vs Seppi (0-2)

Nov 27, 1987 Birthday: Feb 21, 1984

29 years Age: 33 years

Colombia Colombia Country: Italy Italy

107 Current rank: 83

28 (Oct 06, 2014) Highest rank: 18 (Apr 29, 2013)

850 Total matches: 997

$4 034 146 Prize money: $8 160 172

517 Points: 651

Right-handed Plays: Right-handed

Court 16 – 11:00 AM

2Inc (32)Mischa Zverev vs Stefano Napolitano



Napolitano – Zverev (0-0)

Apr 11, 1995 Birthday: Aug 22, 1987

22 years Age: 29 years

Italy Italy Country: Germany Germany

187 Current rank: 31

171 (Feb 06, 2017) Highest rank: 30 (Feb 27, 2017)

304 Total matches: 893

$101 459 Prize money: $2 635 866

293 Points: 1 311

Right-handed Plays: Left-handed

4Inc Frances Tiafoe vs (28)Fabio Fognini



Il match deve ancora iniziare

Tiafoe vs Fognini (0-0)

Jan 20, 1998 Birthday: May 24, 1987

19 years Age: 30 years

United States United States Country: Italy Italy

68 Current rank: 29

65 (May 15, 2017) Highest rank: 13 (Apr 21, 2014)

238 Total matches: 845

$329 016 Prize money: $7 908 046

769 Points: 1 350

Right-handed Plays: Right-handed