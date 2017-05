John McEnroe su Roger Federer: “A trentasei anni, può fare davvero quello che vuole”

John McEnroe ha voluto esprimere un commento in merito alla decisione di Roger Federer di non disputare il Roland Garros (e nessun altro torneo sul rosso) e, nel farlo, ha adoperato lo stile che da sempre lo contraddistingue.

“Quello che è accaduto all’Australian Open e nei mesi successivi è stato meraviglioso. Lui sta riuscendo a trovare l’equilibrio perfetto tra famiglia, vita personale e tennis. A trentasei anni, può fare davvero quello che vuole”, ha detto l’americano.

JMac, subito dopo, ha parlato anche di Andre Agassi: “Dal momento che un grande campione come Novak Djokovic si è esposto per chiedergli aiuto, lui doveva per lo meno accettare di parlarci. Comunque, lui (Agassi) saprà senz’altro quali buoni consigli dargli…”, ha detto l’ex-numero uno del mondo.

Edoardo Gamacchio