Roland Garros: Molto male Camila Giorgi

Dopo Roberta Vinci, anche Camila Giorgi saluta il Roland Garros al primo turno. La tennista maceratese, n.99 WTA, è stata battuta col punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 5 minuti di gioco dalla francese Oceane Dodin, top-60 della classifica mondiale.

Dodin che supera finalmente un turno nello Slam di casa e andrà ad affrontare Svetlana Kuznetsova al prossimo ostacolo.

Primo set: Pronti, via ed è subito break. Camila entra in campo contratta e molto fallosa, cede il primo turno di battuta a quindici e compromette il set d’apertura.

Nel settimo game, altro break, ancora più pesante in quanto arrivato a zero: Dodin vola sul 5-2 e pochi istanti dopo si gestisce ottimamente al servizio, chiudendo il parziale con un ace in 32 minuti.

Secondo set: Gli errori non forzati di Camila Giorgi non diminuiscono (27 totali a fronte di 13 vincenti, situazione di parità invece per Dodin con 20 winners e 20 unforced) e la partita non gira. Un break a zero nel primo game ed il doppio break nel terzo portano Oceane Dodin molto rapidamente sul quattro a zero.

L’italiana prova a reagire, si porta sotto fino al 3-4 ma poi torna ancora a sbagliare tanto, soprattutto con il dritto. Due giochi di fila per Dodin sanciscono la fine della contesa dopo appena 65 minuti.

La partita punto per punto



GS Roland Garros C. Giorgi C. Giorgi 2 3 O. Dodin O. Dodin 6 6 Vincitore: O. Dodin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 O. Dodin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 O. Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 0-4 C. Giorgi 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 0-2 → 0-3 O. Dodin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 df 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 O. Dodin 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df df A-40 40-A df 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 ace 2-5 → 2-6 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 O. Dodin 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 2-3 → 2-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Lorenzo Carini