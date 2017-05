Future Frascati: Successo di Gonzalo Escobar

La finale del Future di Frascati (15.000$) giunto alla sua 17^edizione ha visto il trionfo dell’ecuadoriano Gonzalo Escobar . Il 28enne mancino di Manta ha impiegato appena poco più di un ora per piegare il croato Viktor Galovic. Una partita a senso unico per la maggior precisione di Escobar che ha limitato al minimo gli errori agevolato anche da un avversario che ha sbagliato molto e non in perfette condizioni fisiche. Escobar è salito rapidamente sino al 5 a 1 poi Galovic ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un dolore alla schiena . Ha ripreso il gioco il tempo di recuperare un game per poi ripiombare in una serie di errori non forzati e di una prima di servizio che non sembrava assisterlo come nei match precedenti. Il secondo set scorreva via veloce e a Galovic ,che tra l’altro è cresciuto tennisticamente all’Ambrosiano di Milano , non restava che arrendersi . Alla cerimonia di premiazione molti applausi e bel discorso del presidente del Comitato FIT Lazio Roberto Commentucci che ha ringraziato il circolo per l’ottima organizzazione , il direttore del torneo Marcello Molinari si è detto pienamente soddisfatto per questa edizione e infine Modesto Molinari ha voluto ricordare un suo grande amico che non c’è più Sergio Gemma che ha sempre sostenuto il torneo.

Risultati : Finale Escobar (Ecu) b Galovic (Cro) 6/2 6/1.