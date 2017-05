Dal Roland Garros: Roberta Vinci “mi piace ancora giocare a tennis”

Roberta Vinci : “Trovo Un po’ bugiardo il 2-6 il terzo set, è stato un match altalenante per entrambe.

Cosa mi manca in questo momento? Un po’ di fortuna in certi momenti, un po’ di convinzione in più, soprattutto nel colpire di diritto.

Anche il mio coach mi ha detto che oggi avrei potuto variare di più, attaccare in controtempo… certo dirlo da fuori è sicuramente più facile (sorride l’azzurra).

Vero anche che la mia seconda era debole oggi, troppo dentro il campo, e lei poteva entrare molto facilmente”.

“Entrare subito in campo e perdere come ho fatto oggi non è mai bello, ma mi piace ancora giocare a tennis.

La cosa positiva, diciamo, di perdere la prima domenica qui è che ora ho due settimane di riposo. Giocherò solo a Maiorca prima di Wimbledon, non ci sono mai stata ma è un bel posto mi dicono”.