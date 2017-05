Dal Roland Garros: Kristina Mladenovic “”Sinceramente non sento pressione a giocare davanti al pubblico di casa”

La tennista francese Kristina Mladenovic, in un’intervista rilasciata a L’Èquipe, ha analizzato le sue possibilità di far bene al Roland Garros: “Sinceramente non sento pressione a giocare davanti al pubblico di casa; al contrario, i sostenitori francesi sugli spalti mi aiutano. Non è la prima volta al Roland Garros da numero uno di Francia. Il mio obiettivo è arrivare alle fasi finali della manifestazione per non deludere chi verrà a sostenermi durante le partite. Con ogni avversaria ci sarà certamente da soffrire, saranno tutte partite complicate”, ha commentato Kiki.

Lorenzo Carini