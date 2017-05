Roland Garros 2017: dopo i tabelloni…quali i favoriti?

Sorteggiati i tabelloni dei due singolari, maschile e femminile, i nomi dei pretendenti al trono di Francia del Roland Garros acquistano più forza o scoprono le possibili insidie nel loro cammino: se nel maschile i nomi forti sono i soliti, nel tabellone femminile si fa fatica a individuare una vera e propria favorita. Ma procediamo con ordine e diamo un’occhiata a quei giocatori in apparenza baciati dalle dea bendata e quelli che invece non hanno pescato avversari proprio comodi.

Il numero 1 in crisi Andy Murray, le cui condizioni fisiche sono da valutare, è nella parte alta di tabellone, una zona piena di insidie e giocatori che potrebbero estrometterlo prematuramente dal torneo: non ci sarà dalla sua parte Rafa Nadal ma un possibile terzo turno contro Del Potro (ma l’argentino ci sarà?), Alexander Zverev (o il giapponese Nishikori) in teoria nei quarti, più il poker d’assi Wawrinka-Tsonga-Kyrgios-Cilic in ottica semi, sembrano sinceramente tanta, troppa roba per l’attuale versione dello scozzese. In questa parte di tabellone sembra più che probabile una semifinale Alexander Zverev contro Stan Wawrinka.

Parte bassa del main draw con l’incognita Raonic che potrebbe lasciare il suo posto al bulgaro Dimitrov (a inizio anno forte, fortissimo e adesso un po’ smarritosi…again), con il talentuoso Grigor che potrebbe e dovrebbe essere l’avversario di Rafa nei quarti. Thiem vs. Goffin è sulla carta un ottavo bellissimo e di estrema eleganza, mentre Djokovic, qualche problemino contro il beniamino di casa Pouille potrebbe avercelo. Il “sospetto” però che si arrivi alla sfida in semifinale Djokovic contro Nadal è decisamente forte, anche se Dominic Thiem acquista forza giorno dopo giorno.

Indecisione che invece regna sovrana nel singolare femminile: per una Kerber che rischia già al primo turno contro la russa Makarova (ma quanto sarebbe bello un 3T contro la nostra Vinci?), c’è una Kvitova che rientra e attira i flash (ma con quali ambizioni?), una Bertens che vuole sgambettare la Wozniacki al terzo turno e una Kuznetsova che sulla terra rossa di Parigi sa giocare bene, davvero bene. Se la Muguruza però recupera lo smalto dell’anno passato e supera indenne le insidie di un ottavo contro la lanciata Mladenovic, è lei la vera favorita della parte alta del tabellone, Svetlana permettendo.

Parte bassa con un ipotetico quarto di finale Svitolina contro Halep, ma sulla rumena pende la spada di Damocle riguardo le condizioni fisiche che ne mettono addirittura in dubbio la presenza, e per sua stessa ammissione. Senza questi problemi di natura fisica, la rumena per me sarebbe da considerare la vera favorita alla vittoria finale, l’unica in grado di staccare un poco le avversarie. Certo, la dea bendata sembra essersi girata dall’altra parte con Simona: dopo due turni soft al terzo dovrebbe incontrare una fra Kasatkina e Vondrousova, veri spauracchi di questo tabellone. E chissà che non ci scappi la sorpresa.

Konta, Aga Radwanska, Pavlyuchenkova, Vandeweghe, Karolina Pliskova: da questo lotto uscirà invece la seconda semifinalista della parte bassa del main draw. Anche qui incertezza sovrana con la Pliskova che se fa quadrare il suo gioco, potrebbe piazzare la zampata vincente.

Non ci resta che aspettare l’inizio ufficiale dei giochi, con la speranza che i nostri italiani si facciano onore e che comunque vinca sempre e comunque lo spettacolo.

Alessandro Orecchio

Main Draw – Parte Alta

[1] Andy Murray vs Andrey Kuznetsov

Laurent Lokoli vs Martin Klizan

Marcos Baghdatis vs Nicolas Almagro

Guido Pella vs [29] Juan Martin Del Potro

[21] John Isner vs Jordan Thompson

Paolo Lorenzi vs Ricardas Berankis

Karen Khachanov vs Nicolas Jarry

Jan-Lennard Struff vs [13] Tomas Berdych

[9] Alexander Zverev vs Fernando Verdasco

Pierre-Hugues Herbert vs Jared Donaldson

Damir Dzumhur vs Nicolas Kicker

Maxime Hamou vs [22] Pablo Cuevas

[27] Sam Querrey vs Hyeon Chung

Ernesto Escobedo vs Denis Istomin

Radu Albot vs Jeremy Chardy

Thanasi Kokkinakis vs [8] Kei Nishikori

[3] Stan Wawrinka vs Jozef Kovalik

Alexandr Dolgopolov vs Carlos Berlocq

Santiago Giraldo vs Andreas Seppi

Frances Tiafoe vs [28] Fabio Fognini

[24] Richard Gasquet vs Arthur De Greef

Teymuraz Gabashvili vs Victor Estrella Burgos

Thiago Monteiro vs Alexandre Muller

Dustin Brown vs [15] Gael Monfils

[12] Jo-Wilfried Tsonga vs Renzo Olivo

Kyle Edmund vs Gastao Elias

Kevin Anderson vs Malek Jaziri

Philipp Kohlschreiber vs [18] Nick Kyrgios

[30] David Ferrer vs Donald Young

Feliciano Lopez vs Bjorn Fratangelo

Konstantin Kravchuk vs Federico Delbonis

Ernests Gulbis vs [7] Marin Cilic

Main Draw – Parte Bassa

[5] Milos Raonic vs Steve Darcis

Rogerio Dutra Silva vs Mikhail Youzhny

Marco Trungelliti vs Quentin Halys

Guillermo Garcia-Lopez vs [26] Gilles Muller

[20] Pablo Carreno Busta vs Florian Mayer

Taro Daniel vs Jerzy Janowicz

Tommy Robredo vs Daniel Evans

Stephane Robert vs [11] Grigor Dimitrov

[14] Jack Sock vs Jiri Vesely

Aljaz Bedene vs Ryan Harrison

Mikhail Kukushkin vs Tennys Sandgren

John Millman vs [17] Roberto Bautista Agut

[31] Gilles Simon vs Nikoloz Basilashvili

Viktor Troicki vs Evgeny Donskoy

Robin Haase vs Alex De Minaur

Benoit Paire vs [4] Rafael Nadal

[6] Dominic Thiem vs Bernard Tomic

Simone Bolelli vs Nicolas Mahut

Mathias Bourgue vs Borna Coric

Yuichi Sugita vs [25] Steve Johnson

[23] Ivo Karlovic vs Stefanos Tsitsipas

Horacio Zeballos vs Adrian Mannarino

Yen-Hsun Lu vs Sergiy Stakhovsky

Paul-Henri Mathieu vs [10] David Goffin

[16] Lucas Pouille vs Julien Benneteau

Thomaz Bellucci vs Dusan Lajovic

Benjamin Bonzi vs Daniil Medvedev

Marius Copil vs [19] Albert Ramos-Vinolas

[32] Mischa Zverev vs Stefano Napolitano

Andrey Rublev vs Diego Schwartzman

Joao Sousa vs Janko Tipsarevic

Marcel Granollers vs [2] Novak Djokovic

Main Draw – Parte Alta

[1] Angelique Kerber vs Ekaterina Makarova

Lesia Tsurenko vs Kateryna Kozlova

Louisa Chirico vs Jelena Ostapenko

Monica Puig vs [31] Roberta Vinci

[23] Samantha Stosur vs Kristina Kucova

Kirsten Flipkens vs Mandy Minella

Bethanie Mattek-Sands vs Evgeniya Rodina

Julia Boserup vs [15] Petra Kvitova

[11] Caroline Wozniacki vs Jaimee Fourlis

Francoise Abanda vs Tessah Andrianjafitrimo

Catherine Bellis vs Quirine Lemoine

Ajla Tomljanovic vs [18] Kiki Bertens

[32] Shuai Zhang vs Donna Vekic

Viktorija Golubic vs Aliaksandra Sasnovich

Camila Giorgi vs Oceane Dodin

Christina McHale vs [8] Svetlana Kuznetsova

[4] Garbiñe Muguruza vs Francesca Schiavone

Anett Kontaveit vs Monica Niculescu

Johanna Larsson vs Natalia Vikhlyantseva

Myrtille Georges vs [27] Yulia Putintseva

[22] Mirjana Lucic-Baroni vs Cagla Buyukakcay

Marina Erakovic vs Shelby Rogers

Sara Errani vs Misaki Doi

Jennifer Brady vs [13] Kristina Mladenovic

[10] Venus Williams vs Qiang Wang

Amanda Anisimova vs Kurumi Nara

Jelena Jankovic vs Richel Hogenkamp

Elise Mertens vs [24] Daria Gavrilova

[30] Timea Bacsinszky vs Sara Sorribes Tormo

Madison Brengle vs Julia Goerges

Ons Jabeur vs Ana Bogdan

Lara Arruabarrena vs [6] Dominika Cibulkova

Main Draw – Parte Bassa

[5] Elina Svitolina vs Yaroslava Shvedova

Mona Barthel vs Tsvetana Pironkova

Alizé Lim vs Magda Linette

Danka Kovinic vs [29] Ana Konjuh

[17] Anastasija Sevastova vs Annika Beck

Risa Ozaki vs Eugenie Bouchard

Kateryna Bondarenko vs Petra Martic

Ashleigh Barty vs [12] Madison Keys

[14] Elena Vesnina vs Beatriz Haddad Maia

Varvara Lepchenko vs Andrea Petkovic

Sorana Cirstea vs Shuai Peng

Maria Sakkari vs [21] Carla Suarez Navarro

[26] Daria Kasatkina vs Yanina Wickmayer

Marketa Vondrousova vs Amandine Hesse

Ying-Ying Duan vs Tatjana Maria

Jana Cepelova vs [3] Simona Halep

[7] Johanna Konta vs Su-Wei Hsieh

Miyu Kato vs Taylor Townsend

Chloe Paquet vs Kristyna Pliskova

Nao Hibino vs [28] Caroline Garcia

[20] Barbora Strycova vs Alison Riske

Alizé Cornet vs Timea Babos

Naomi Osaka vs Alison Van Uytvanck

Fiona Ferro vs [9] Agnieszka Radwanska

[16] Anastasia Pavlyuchenkova vs Patricia Maria Tig

Veronica Cepede Royg vs Lucie Safarova

Mariana Duque-Marino vs Irina-Camelia Begu

Magdalena Rybarikova vs [19] Coco Vandeweghe

[25] Lauren Davis vs Carina Witthoeft

Irina Khromacheva vs Pauline Parmentier

Ekaterina Alexandrova vs Katerina Siniakova

Saisai Zheng vs [2] Karolina Pliskova