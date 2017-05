Challenger Vicenza: Il Tabellone Principale. Ale Giannessi n.2 del seeding

Challenger Vicenza | Terra | e43.000

(1) Martin, Andrej vs Satral, Jan

Gonzalez, Maximo vs (WC) Mager, Gianluca

Ramirez Hidalgo, Ruben vs (WC) Berrettini, Matteo

Krueger, Mitchell vs (5) Marterer, Maximilian

(3) Melzer, Gerald vs Qualifier

Fucsovics, Marton vs Qualifier

Mayer, Leonardo vs Cervantes, Inigo

(WC) Donati, Matteo vs (8) Souza, Joao

(6) Carballes Baena, Roberto vs Qualifier

(PR) Munoz de la Nava, Daniel vs Diez, Steven

Caruso, Salvatore vs Qualifier

Giustino, Lorenzo vs (4) Andreozzi, Guido

(7) Djere, Laslo vs (SE) Mott, Blake

Garin, Christian vs De Loore, Joris

(SE) Domingues, Joao vs Ignatik, Uladzimir

(WC) Krajinovic, Filip vs (2) Giannessi, Alessandro