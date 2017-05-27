ATP Ginevra e Lione: Live le Finali. Live dettagliato

Stan Wawrinka classe 1985, n.3 del mondo
ATP Geneva 250 | Terra | e482.060 – Finali
Court Central – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)
1. [1] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs [2] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah
ATP Geneva
Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [1]
30
2
3
Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [2]•
15
6
2
Secondo servizio
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sebastian Cabal / Farah
J. Rojer / Tecau
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Sebastian Cabal / Farah
2-1 → 2-2
J. Rojer / Tecau
1-1 → 2-1
J. Sebastian Cabal / Farah
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
J. Rojer / Tecau
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sebastian Cabal / Farah
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-5 → 2-6
J. Rojer / Tecau
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
J. Sebastian Cabal / Farah
2-3 → 2-4
J. Rojer / Tecau
1-3 → 2-3
J. Sebastian Cabal / Farah
1-2 → 1-3
J. Rojer / Tecau
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
1-1 → 1-2
J. Sebastian Cabal / Farah
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
J. Rojer / Tecau
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
2. [1/WC] Stan Wawrinka vs [Q] Mischa Zverev (non prima ore: 15:00)
Il match deve ancora iniziare
ATP Lyon 250 | Terra | e482.060 – Finali
COURT ESPERANCE BANLIEUES – Ora italiana: 12:15 (ora locale: 12:15 pm)
1. Andres Molteni / Adil Shamasdin vs Marcus Daniell / Marcelo Demoliner
ATP Lyon
Andres Molteni / Adil Shamasdin
0
6
3
0
Marcus Daniell / Marcelo Demoliner•
0
3
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Molteni / Shamasdin
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-5 → 3-6
M. Daniell / Demoliner
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
ace
3-4 → 3-5
A. Molteni / Shamasdin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
M. Daniell / Demoliner
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-3 → 2-4
A. Molteni / Shamasdin
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
M. Daniell / Demoliner
2-1 → 2-2
A. Molteni / Shamasdin
1-1 → 2-1
M. Daniell / Demoliner
1-0 → 1-1
A. Molteni / Shamasdin
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Daniell / Demoliner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
A. Molteni / Shamasdin
4-3 → 5-3
M. Daniell / Demoliner
4-2 → 4-3
A. Molteni / Shamasdin
3-2 → 4-2
M. Daniell / Demoliner
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 3-2
A. Molteni / Shamasdin
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-1 → 3-1
M. Daniell / Demoliner
1-1 → 2-1
A. Molteni / Shamasdin
0-1 → 1-1
M. Daniell / Demoliner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
2. [3/WC] Tomas Berdych vs [2] Jo-Wilfried Tsonga (non prima ore: 14:30)
Il match deve ancora iniziare
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