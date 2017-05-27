Circuito ATP ATP, Copertina

ATP Ginevra e Lione: Live le Finali. Live dettagliato

27/05/2017 12:00 Nessun commento
Stan Wawrinka classe 1985, n.3 del mondo
Stan Wawrinka classe 1985, n.3 del mondo

SUI ATP Geneva 250 | Terra | e482.060 – Finali

Court Central – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)
1. [1] Jean-Julien Rojer NED / Horia Tecau ROU vs [2] Juan Sebastian Cabal COL / Robert Farah COL

ATP Geneva
Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [1]
30
2
3
Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [2]
15
6
2
Secondo servizio
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2. [1/WC] Stan Wawrinka SUI vs [Q] Mischa Zverev GER (non prima ore: 15:00)

Il match deve ancora iniziare



FRA ATP Lyon 250 | Terra | e482.060 – Finali

COURT ESPERANCE BANLIEUES – Ora italiana: 12:15 (ora locale: 12:15 pm)
1. Andres Molteni ARG / Adil Shamasdin CAN vs Marcus Daniell NZL / Marcelo Demoliner BRA

ATP Lyon
Andres Molteni / Adil Shamasdin
0
6
3
0
Marcus Daniell / Marcelo Demoliner
0
3
6
0
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2. [3/WC] Tomas Berdych CZE vs [2] Jo-Wilfried Tsonga FRA (non prima ore: 14:30)

Il match deve ancora iniziare

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