Tennys Sandgren e la wild card per il Roland Garros

Tennys Sandgren, tennista americano di venticinque anni, è finalmente riuscito a far notizia per qualcosa che non abbia avuto a che fare con il suo particolarissimo nome.

Nonostante sia al momento ancora fuori della Top100, l’americano è stato il migliore giocatore del proprio paese nell’arco della tradizionale serie di Challenger che si giocano su terra battuta e, pertanto, ha ricevuto dalla USTA (“United States Tennis Association”, ovvero la Federazione di Tennis degli Stati Uniti) una wild card per il tabellone principale del Roland Garros.

“Ancora non ci credo. E’ una wild card, ma significa molto per me perché me la sono guadagnata in campo. Ora, il grande dilemma è se io preferisca giocare in un grande campo contro un grande giocatore o se voglia avere un primo turno più facile. Il dilemma non esisterebbe però se l’avversario fosse Nadal. Non voglio affrontarlo, punto”, ha detto Sandgren.

Al primo turno ha pescato Mikhail Kukushkin.

Il quale, poi, ha voluto concludere con una battuta sul proprio nome: “Con questo nome, non posso giocare male questo sport. Non posso avere il nome di una disciplina e poi praticarla male. Comunque, penso di star facendo bene il mio lavoro…”, ha commentato.

