Future Frascati: Adelchi Virgili in semifinale

Altra giornata di grande tennis sui campi del New Country Club di Frascati . Il torneo future (15.000$) si è allineato alle semifinali.

Nel primo match della giornata è uscito di scena il n°1 del torneo , l’argentino Andrea Collarini sconfitto a sorpresa dall’ecuadoriano Gonzalo Escobar. Match tra due giocatori di una certa esperienza. Sembrava tutto facile per Collarini dopo il primo set e invece Escobar replicava colpo su colpo mostrando delle doti di fondo superiori a quelli dell’argentino. Escobar , 28 anni , mancino approda così alle semifinali dove avrà davanti l’australiano Alex Bolt. Bolt ha vinto un match rocambolesco con Andrea Vavassori . Il piemontese partiva sfavorito e invece deve rammaricarsi per aver sprecato più di un occasione . In vantaggio per 3 a 0 nel terzo set si faceva riprendere poi sul 6 a 5 ha avuto un match point e infine nel tie-break conclusivo ha avuto sul 7-6 un altro match point. Insomma dopo 3 ore e mezzo si è dovuto arrendere ed è un peccato perché avrebbe meritato miglior sorte . Nell’altra semifinale si affronteranno Adelchi Virgili e il croato Victor Galovic. Il fiorentino è stato agevolato dal ritiro del russo Avidzba che per una forte contrattura non è nemmeno sceso in campo. Nell’ultimo match della serata niente da fare per il reatino Riccardo Balzerani contro Galovic. Balzerani ha recuperato bene dopo il primo set poi nel terzo ha ceduto ma è stato comunque autore di un buon torneo.

Risultati : QF : Bolt (Aus) b Vavassori (Ita) 6/7 (2) 6/2 7/6 (9); Escobar (Ecu) b Collarini (Arg) 2/6 6/2 6/3;Virgili (Ita) b Avidzba (Rus) w.o.; Galovic (Cro) b Balzerani (Ita) 6/3 6/7 (0) 6/2.