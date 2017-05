Wimbledon: Fiamme poi domate all’interno dell’All England Club

Un piccola incedio è scoppiato stamane all’interno dell’All England Club dove si gioca il torneo di Wimbledon.

Una situazione diventata complicata che ha costretto i dirigenti del club a chiamare i vigili del fuoco, che sono riusciti poi a risolvere il problema in tempi relativamente brevi.

The AELTC can confirm the London Fire Brigade has been attending a small fire outside Gate 1, which has now been extinguished.

— Wimbledon (@Wimbledon) 26 maggio 2017