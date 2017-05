Stagione finita per Laura Siegemund che si è infortunata gravemente nel torneo di Norimberga.

Dichiara la tedesca: “Come alcuni di voi potrebbero aver già saputo, ieri mi sono infortunata durante il match di quarti di finale a Norimberga. La diagnosi conferma la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Naturamente sono dispiaciuta e triste per non poter prender parte ai prossimi appuntamenti, a partire dal Roland Garros, dove non vedevo l’ora di giocare. Adesso però devo pensare soprattutto a recuperare e metterò tutte le energie per farlo.”