La Head attacca la WADA sul caso Sharapova

La Head, lo sponsor di racchette che da anni collabora con Maria Sharapova ha emesso un comunicato.

Johan Eliasch, direttore del brand austriaco, ha spiegato perchè il Roland Garros ha detto no a Maria Sharapova: “Sostengo a pieno la decisione dello Slam parigino. Non penso che ai dopati debba essere offerta una wild card.

Ciò che mi delude è il fatto che la WADA non si sia comportata come avrebbe dovuto. Le è stato permesso di cambiare regole senza fare un test clinico sul Meldonium. In questo pecca di credibilità.”

Un portavoce WADA ha dichiarato: “Gli esperti Wada hanno avuto una seria consultazione nel 2015, e hanno stabilito che il Meldonium migliorava le performance degli atleti”.