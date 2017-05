Roland Garros: Alle ore 12 il sorteggio dei tabelloni principali. Live su Livetennis

Oggi alle ore 12 ci sarà il sorteggio dei tabelloni principali del singolare maschile e femminile del torneo del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grand Slam.

Scriveremo in questa pagina gli accoppiamenti dei giocatori italiani e gli accoppiamenti dei Big.

Sorteggio Italiani

(28) Fabio Fognini vs ?

Andreas Seppi vs ?

(Q) Simone Bolelli vs ? (nel pomeriggio si scoprirà con chi giocherà)

Paolo Lorenzi vs ?

(Q) Stefano Napolitano vs (nel pomeriggio si scoprirà con chi giocherà)

Sorteggio Italiane

(32) Roberta Vinci vs ?

Francesca Schiavone vs ?

Camila Giorgi vs ?

Con chi giocheranno al primo turno i Big