Challenger Mestre: Il programma dei quarti di finale

Center Court – Ora italiana: 12:15 (ora locale: 12:15 pm)

1. Axel Michon vs Sebastian Ofner

2. Zdenek Kolar vs [WC] Julian Ocleppo

3. [WC] Matteo Viola vs [2] Joao Domingues (non prima ore: 17:00)

Court 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Julian Knowle / Igor Zelenay vs Sekou Bangoura / Ben Mclachlan

2. [3] Guillermo Duran / Fabricio Neis vs [2] Ken Skupski / Neal Skupski (non prima ore: 15:00)

3. [8] Blake Mott vs [Q] Gianluigi Quinzi (non prima ore: 17:00)