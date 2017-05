Challenger Mestre: La prima volta di Julian Ocleppo. Fuori al secondo turno Bega e Caruana

Stop al secondo turno per Alessandro Bega (n. 319 Atp) e Liam Caruana (n. 812 Atp) nel torneo challenger di Mestre.

Il 26enne di Cernusco sul Naviglio è stato sconfitto 64 62 dal ceco Zdenek Kolar (n.290 Atp), mentre il 19enne nato a Roma, in gara con una wild card, ha ceduto per 76(4) 64, in un’ora e 52 minuti, al francese Axel Michon (n. 320 Atp).

Julian Ocleppo, invece, ha sconfitto al secondo turno il turco Cem Ilkel (n. 254 Atp) ed è approdato per la prima volta in carriera nei quarti di finale di un torneo del circuito challenger.

Ai quarti se la vedrà con Zdenek Kolar, classe 1996 e n.290 ATP.

Challenger Mestre | Terra | e43.000 – 2° Turno

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Zdenek Kolar vs Alessandro Bega



CH Mestre Zdenek Kolar Zdenek Kolar 6 6 Alessandro Bega Alessandro Bega 4 2 Vincitore: Z. KOLAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 A. Bega 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Z. Kolar 15-0 4-1 → 5-1 A. Bega 0-15 0-30 3-1 → 4-1 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Bega 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 A. Bega 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Bega 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Bega 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 A. Bega 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Bega 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Bega 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [WC] Liam Caruana vs Axel Michon



CH Mestre Liam Caruana Liam Caruana 6 4 Axel Michon Axel Michon 7 6 Vincitore: A. MICHON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Caruana 0-15 15-30 df 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Michon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Caruana 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 A. Michon 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 L. Caruana 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-2 → 3-3 A. Michon 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Michon 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Caruana 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Michon 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Michon 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 L. Caruana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Michon 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Caruana 15-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Michon 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 L. Caruana 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Michon 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Michon 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Michon 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Julian Ocleppo vs [6] Cem Ilkel



CH Mestre Julian Ocleppo Julian Ocleppo 6 7 Cem Ilkel [6] Cem Ilkel [6] 4 6 Vincitore: J. OCLEPPO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 ace 2*-6 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 J. Ocleppo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Ilkel 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-5 → 5-5 J. Ocleppo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 C. Ilkel 15-15 df 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 C. Ilkel 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Ocleppo 0-15 15-15 30-40 2-2 → 2-3 C. Ilkel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Ocleppo 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Ilkel 15-15 30-15 1-0 → 1-1 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Ilkel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Ocleppo 0-15 15-15 15-30 30-40 5-3 → 5-4 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 C. Ilkel 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Ocleppo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Ilkel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Ocleppo 15-15 ace 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 C. Ilkel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 J. Ocleppo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Jurgen Zopp vs Sebastian Ofner



CH Mestre Jurgen Zopp Jurgen Zopp 2 1 Sebastian Ofner Sebastian Ofner 6 6 Vincitore: S. OFNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Zopp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 S. Ofner 15-0 ace 40-0 ace 1-4 → 1-5 J. Zopp 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Zopp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-2 → 1-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Zopp 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Zopp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 J. Zopp 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Zopp 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Zopp 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

2. [WC] Walter Trusendi / Matteo Viola vs [3] Guillermo Duran / Fabricio Neis



CH Mestre Walter Trusendi / Matteo Viola Walter Trusendi / Matteo Viola 2 3 Guillermo Duran / Fabricio Neis [3] Guillermo Duran / Fabricio Neis [3] 6 6 Vincitori: DURAN / NEIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Duran / Neis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 W. Trusendi / Viola 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 G. Duran / Neis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 W. Trusendi / Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 G. Duran / Neis 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 W. Trusendi / Viola 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-3 → 1-3 G. Duran / Neis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 W. Trusendi / Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 G. Duran / Neis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 W. Trusendi / Viola 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 G. Duran / Neis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 W. Trusendi / Viola 0-15 0-40 2-3 → 2-4 G. Duran / Neis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-3 → 2-3 W. Trusendi / Viola 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 G. Duran / Neis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 W. Trusendi / Viola 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Duran / Neis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Tomasz Bednarek / Tomislav Draganja vs [2] Ken Skupski / Neal Skupski