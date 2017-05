Victoria Azarenka rientrerà nel torneo di Maiorca

Si conosce il primo torneo che Victoria Azarenka giocherà dopo il rientro per maternità.

La tennista bielorussa ha richesto ed ottenuto una wild card per il tabellone principale del torneo WTA International di Maiorca in programma dal prossimo 19 giugno sull’erba.

Il torneo è guidato da Toni Nadal che ha dichiarato “Si è guadagnata il prestigio del circuito e l’affetto di tutti gli amanti del tennis. Sarà un privilegio avere Victoria nel torneo”, ha detto lo spagnolo.