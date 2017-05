Camila Giorgi racimola solo tre giochi contro la Barty ed esce al secondo turno del Wta di Strasburgo

Pesante sconfitta per Camila Giorgi al secondo turno del torneo WTA International di Strasburgo ($250,000, terra).

La tennista marchigiana è stata superata dall’australiana Ashleigh Barty, classe 1996 e n.84 WTA, con il punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e quattro minuti di gioco.

Brutta prestazione odierna della nostra portacolori. Camila è durata un set, giocato alla pari e perso nei punti chiave, salvo poi sciogliersi come neve al sole, mostrando un calo mentale preoccupante in vista del Roland Garros alle porte. Serve resettare tutto e presentarsi a Parigi con un altro spirito.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: i primi giochi sono combattuti ma vedono la Barty prevalere e prendere il largo.

L’australiana brekka subito Camila, già nel secondo game, sfruttando la seconda palla break a sua disposizione mentre a Camila non riesce l’immediato controbreak. Ci prova nel gioco successivo ma fallisce una palla break spedendo lungo uno smash. Un ace della Barty sancisce così il 3-0 dopo 12 minuti di gioco.

Camila è spesso aggressiva in risposta ma sbaglia molto. Dal canto suo, l’avversaria serve potente e angolato, mettendo in difficoltà l’azzurra in risposta. E’ infatti proprio grazie al servizio che la Barty annulla una seconda palla break italiana, nel settimo gioco, lottatissimo e strappato con i denti, spianandosi la strada verso la conquista del parziale.

Set che dista due giochi: nel nono game, infatti, l’azzurra commette tre gratuiti, l’ultimo dei quali, un rovescio lungo, vale il parziale per l’australiana.

E’ 6-3 per la Barty in 39 minuti di gioco.

Secondo set: inizio shock da parte di Camila.

La Giorgi soffre per il set appena perso e perde il filo del discorso, aumentando il numero degli errori e prestando spesso il fianco al gioco solido e regolare della Barty.

Il break al primo gioco ne è la triste conferma, break che viene replicato nel terzo gioco, costellato di gratuiti azzurri.

Gli ultimi due sono un diritto lungo e un rovescio in rete. Dopo soli 12 minuti è già 3-0 per l’australiana.

L’italiana gioca con fretta, palesemente scoraggiata dal risultato e dal non riuscire a trovare varchi nel tennis avversario. Dal canto suo, la Barty è brava a lasciar sbagliare l’azzurra e ad attaccare quando possibile. Una sua risposta aggressiva di rovescio le vale il triplo break: è 5-0.

L’incontro è ormai concluso: Camila riesce ad annullare un match point ma sul secondo cede.

Una sua risposta lunga di rovescio chiude il discorso. E’ 6-0 per la Barty in 24 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Strasbourg Ashleigh Barty Ashleigh Barty 6 6 Camila Giorgi Camila Giorgi 3 0 Vincitore: A. BARTY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-0 → 5-0 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 C. Giorgi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Giorgi 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Barty 15-0 30-0 40-15 df 40-30 3-1 → 4-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Barty 15-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

A. Barty – C. Giorgi

01:02:38

2 Aces 0

3 Double Faults 5

60% 1st Serve % 67%

25/35 (71%) 1st Serve Points Won 16/28 (57%)

13/23 (57%) 2nd Serve Points Won 4/14 (29%)

2/2 (100%) Break Points Saved 1/5 (20%)

8 Service Games Played 7

12/28 (43%) 1st Return Points Won 10/35 (29%)

10/14 (71%) 2nd Return Points Won 10/23 (43%)

4/5 (80%) Break Points Won 0/2 (0%)

7 Return Games Played 8

38/58 (66%) Total Service Points Won 20/42 (48%)

22/42 (52%) Total Return Points Won 20/58 (34%)

60/100 (60%) Total Points Won 40/100 (40%)

84 Ranking 99

21 Age 25

Ipswich, Australia Birthplace Macerata, Italy

Ipswich, Australia Residence France

5′ 5″ (1.66 m) Height 5′ 6″ (1.68 m)

137 lbs. (62 kg) Weight 119 lbs. (54 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro

14/5 Year to Date Win/Loss 9/7

1 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 1

$1,200,555 Career Prize Money $2,160,326

Davide Sala