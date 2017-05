Wimbledon: L’entry list femminile. Quattro le azzurre presenti

Wimbledon – Entry list Femminile (per un piccolo problema tecnico sarà incolonnata in questo modo)

1 KERBER, Angelique (GER) 1

2 PLISKOVA, Karolina (CZE) 3

3 HALEP, Simona (ROU) 4

4 MUGURUZA, Garbine (ESP) 5

5 SVITOLINA, Elina (UKR) 6

6 AZARENKA, Victoria (BLR) SR 6

7 CIBULKOVA, Dominika (SVK) 7

8 KONTA, Johanna (GBR) 8

9 KUZNETSOVA, Svetlana (RUS) 9

10 RADWANSKA, Agnieszka (POL) 10

11 WILLIAMS, Venus (USA) 11

12 WOZNIACKI, Caroline (DEN) 12

13 KEYS, Madison (USA) 13

14 MLADENOVIC, Kristina (FRA) 14

15 VESNINA, Elena (RUS) 15

16 KVITOVA, Petra (CZE) 16

17 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia (RUS) 17

18 SEVASTOVA, Anastasija (LAT) 18

19 BERTENS, Kiki (NED) 19

20 VANDEWEGHE, Coco (USA) 20

21 STRYCOVA, Barbora (CZE) 21

22 SUAREZ NAVARRO, Carla (ESP) 22

23 LUCIC-BARONI, Mirjana (CRO) 23

24 STOSUR, Samantha (AUS) 24

25 GAVRILOVA, Daria (AUS) 25

26 DAVIS, Lauren (USA) 26

27 STEPHENS, Sloane (USA) SR 26

28 KASATKINA, Daria (RUS) 27

29 PUTINTSEVA, Yulia (KAZ) 28

30 GARCIA, Caroline (FRA) 29

31 KONJUH, Ana (CRO) 30

32 BACSINSZKY, Timea (SUI) 31

33 SIEGEMUND, Laura (GER) 32

34 VINCI, Roberta 33

35 ZHANG, Shuai (CHN) 34

36 BABOS, Timea (HUN) 35

37 RISKE, Alison (USA) 36

38 SINIAKOVA, Katerina (CZE) 37

39 SAFAROVA, Lucie (CZE) 38

40 PENG, Shuai (CHN) 39

41 MAKAROVA, Ekaterina (RUS) 40

42 PUIG, Monica (PUR) 41

43 TSURENKO, Lesia (UKR) 42

44 CORNET, Alize (FRA) 43

45 BEGU, Irina-Camelia (ROU) 44

46 OSTAPENKO, Jelena (LAT) 45

47 BELLIS, Catherine (USA) 46

48 BARTHEL, Mona (GER) 47

49 PLISKOVA, Kristyna (CZE) 48

50 GOERGES, Julia (GER) 49

51 WANG, Qiang (CHN) 50

52 SHVEDOVA, Yaroslava (KAZ) 51

53 KONTAVEIT, Anett (EST) 52

54 NICULESCU, Monica (ROU) 53

55 OSAKA, Naomi (JPN) 54

56 ROGERS, Shelby (USA) 55

57 BOUCHARD, Eugenie (CAN) 56

58 DODIN, Oceane (FRA) 57

59 LARSSON, Johanna (SWE) 58

60 MERTENS, Elise (BEL) 59

61 MCHALE, Christina (USA) 60

62 ARRUABARRENA, Lara (ESP) 61

63 JANKOVIC, Jelena (SRB) 62

64 GOLUBIC, Viktorija (SUI) 63

65 DOI, Misaki (JPN) 64

66 DUAN, Ying-Ying (CHN) 65

67 ZHENG, Saisai (CHN) 66

68 CIRSTEA, Sorana (ROU) 67

69 LEPCHENKO, Varvara (USA) 68

70 MINELLA, Mandy (LUX) 69

71 BECK, Annika (GER) 70

72 WICKMAYER, Yanina (BEL) 71

73 OZAKI, Risa (JPN) 72

74 VIKHLYANTSEVA, Natalia (RUS) 73

75 VEKIC, Donna (CRO) 74

76 PIRONKOVA, Tsvetana (BUL) 75

77 TOMLJANOVIC, Ajla (AUS) SR 75

78 SCHIAVONE, Francesca 76

79 PETKOVIC, Andrea (GER) 77

80 RODINA, Evgeniya (RUS) 78

81 PARMENTIER, Pauline (FRA) 79

82 WITTHOEFT, Carina (GER) 80

83 HIBINO, Nao (JPN) 81

84 BRENGLE, Madison (USA) 82

85 SORRIBES TORMO, Sara (ESP) 83

86 BARTY, Ashleigh (AUS) 84

87 ALEXANDROVA, Ekaterina (RUS) 85

88 BOSERUP, Julia (USA) 86

89 BRADY, Jennifer (USA) 87

90 CEPELOVA, Jana (SVK) 88

91 FLIPKENS, Kirsten (BEL) 89

92 NARA, Kurumi (JPN) 90

93 ERRANI, Sara 91

94 BONDARENKO, Kateryna (UKR) 92

95 LISICKI, Sabine (GER) SR 92

96 KUCOVA, Kristina (SVK) 93

97 VONDROUSOVA, Marketa (CZE) 94

98 CEPEDE ROYG, Veronica (PAR) 95

99 SASNOVICH, Aliaksandra (BLR) 96

100 LINETTE, Magda (POL) 97

101 SAKKARI, Maria (GRE) 98

102 GIORGI, Camila 99

103 HADDAD MAIA, Beatriz (BRA) 101

104 KHROMACHEVA, Irina (RUS) 102

105 ALLERTOVA, Denisa (CZE) 103

106 MARIA, Tatjana (GER) 104

107 HOGENKAMP, Richel (NED) 105

108 BOGDAN, Ana (ROU) 106

Alternates

1 KOVINIC, Danka (MNE) 107

2 CHANG, Kai-Chen (TPE) 108

3 RYBARIKOVA, Magdalena (SVK) SR 108

4 HSIEH, Su-Wei (TPE) 109

5 HAN, Xinyun (CHN) 110

6 ZANEVSKA, Maryna (BEL) 111

7 VAN UYTVANCK, Alison (BEL) 112

8 JABEUR, Ons (TUN) 113

9 DUQUE-MARINO, Mariana (COL) 114

10 SABALENKA, Aryna (BLR) 115

11 MATTEK-SANDS, Bethanie (USA) 116

12 WATSON, Heather (GBR) 118

13 WANG, Yafan (CHN) SR 118

14 TIG, Patricia Maria (ROU) 119

15 BLINKOVA, Anna (RUS) 120

16 BROADY, Naomi (GBR) 121

17 KRUNIC, Aleksandra (SRB) 122

18 STOJANOVIC, Nina (SRB) 123

19 ZHU, Lin (CHN) 124

20 JANG, Su Jeong (KOR) 125

21 SRAMKOVA, Rebecca (SVK) 126

22 CHIRICO, Louisa (USA) 127

23 GIBBS, Nicole (USA) 128

24 JAKUPOVIC, Dalila (SLO) 129

25 KORPATSCH, Tamara (GER) 130

26 TOWNSEND, Taylor (USA) 131

27 KALINSKAYA, Anna (RUS) 132

28 VICKERY, Sachia (USA) 134

29 TOMOVA, Viktoriya (BUL) 135

30 MUHAMMAD, Asia (USA) 136

31 AHN, Kristie (USA) 138

32 LIU, Fangzhou (CHN) 139

33 KOZLOVA, Kateryna (UKR) 140

34 SHARIPOVA, Sabina (UZB) 141

35 GOVORTSOVA, Olga (BLR) 142

36 ERAKOVIC, Marina (NZL) 143

37 MARTINCOVA, Tereza (CZE) 144

38 MOORE, Tara (GBR) 145

39 SOLER-ESPINOSA, Silvia (ESP) 146

40 LOEB, Jamie (USA) 147

41 DAY, Kayla (USA) 148

42 HRADECKA, Lucie (CZE) 149

43 KOSTOVA, Elitsa (BUL) 150

44 BURGER, Cindy (NED) 151

45 GALFI, Dalma (HUN) 152

46 TEICHMANN, Jil (SUI) 153

47 SOYLU, Ipek (TUR) 154

48 ZIDANSEK, Tamara (SLO) 155

49 BUYUKAKCAY, Cagla (TUR) 156

50 VOEGELE, Stefanie (SUI) 157

51 PODOROSKA, Nadia (ARG) 158

52 HAAS, Barbara (AUT) 159

53 LEMOINE, Quirine (NED) 160

54 KNAPP, Karin 161

55 SMITKOVA, Tereza (CZE) 162

56 EGUCHI, Misa (JPN) 163

57 KUZMOVA, Viktoria (SVK) 164

58 RODIONOVA, Arina (AUS) 165

59 SHINIKOVA, Isabella (BUL) 166

60 JOROVIC, Ivana (SRB) 167

61 GRAMMATIKOPOULOU, Valentini (GRE) 168

62 ROBSON, Laura (GBR) 169

63 LOTTNER, Antonia (GER) 170

64 GJORCHESKA, Lina (MKD) 171

65 KOMARDINA, Anastasiya (RUS) 172

66 SHARAPOVA, Maria (RUS) 173

67 CABRERA, Lizette (AUS) 174

68 MONOVA, Polina (RUS) 175

69 AIAVA, Destanee (AUS) 176

70 CRAWFORD, Samantha (USA) 177

71 KENIN, Sofia (USA) 178

72 ZHANG, Kai-Lin (CHN) 179

73 HAN, Na-Lae (KOR) 180

74 MIN, Grace (USA) 181

75 DIYAS, Zarina (KAZ) 182

76 KUMKHUM, Luksika (THA) 183

77 KERKHOVE, Lesley (NED) 184

78 GONZALEZ, Montserrat (PAR) 185

79 FETT, Jana (CRO) 186

80 ABDURAIMOVA, Nigina (UZB) 188

81 KUDERMETOVA, Veronika (RUS) 189

82 COLLINS, Danielle (USA) 190

83 ABANDA, Francoise (CAN) 191

84 KULICHKOVA, Elizaveta (RUS) 192

85 ANDREESCU, Bianca (CAN) 193

86 VON DEICHMANN, Kathinka (LIE) 194

87 FALCONI, Irina (USA) 195

88 KATO, Miyu (JPN) 196

89 PAOLINI, Jasmine 197

90 HERCOG, Polona (SLO) 198

91 PERRIN, Conny (SUI) 199

92 RUS, Arantxa (NED) 200

93 FERRO, Fiona (FRA) 201

94 OMAE, Akiko (JPN) 202

95 PETERSON, Rebecca (SWE) 208

96 GARCIA PEREZ, Georgina (ESP) 210

97 SAWAYANAGI, Riko (JPN) 214

98 SADIKOVIC, Amra (SUI) 216

99 CAKO, Jacqueline (USA) 219

100 HOZUMI, Eri (JPN) 220

101 HESSE, Amandine (FRA) 223

102 HIBI, Mayo (JPN) 228

103 LARCHER DE BRITO, Michelle (POR) 233

104 DOLEHIDE, Caroline (USA) 235

105 PEREIRA, Teliana (BRA) 240

106 AKITA, Shiho (JPN) 241

107 BRESCIA, Georgia 247

108 MESTACH, An-Sophie (BEL) 248

109 KREJCIKOVA, Barbora (CZE) 254

110 ANISIMOVA, Amanda (USA) 262

111 KUWATA, Hiroko (JPN) 263

112 LAO, Danielle (USA) 271

113 RAZZANO, Virginie (FRA) 276

114 POTAPOVA, Anastasia (RUS) 289

115 WOZNIAK, Aleksandra (CAN) 305

116 ZARAZUA, Renata (MEX) 313

117 DUNNE, Katy (GBR) 314

118 RAINA, Ankita (IND) 321

119 YASTREMSKA, Dayana (UKR) 324

120 SAVCHUK, Olga (UKR) 333

121 STRAKHOVA, Valeriya (UKR) 337

122 SWAN, Katie (GBR) 366

123 HLAVACKOVA, Andrea (CZE) 375

124 TATISHVILI, Anna (USA) 406

125 OKAMURA, Kyoka (JPN) 437

126 BAI, Alison (AUS) 458

127 STEVENSON, Alexandra (USA) 562

128 PROESE, Natalie (GER) 948