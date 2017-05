Un duplice 6-4 condanna Seppi all’Atp 250 di Lione. Al quarti va Basilashvili

Sconfitta per Andreas Seppi al secondo turno dell’Atp 250 di Lione (terra, €482.060).

L’azzurro è stato superato dal georgiano Nikoloz Basilashvili, 25 anni, Nr. 71 Atp, con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e diciotto minuti di gioco.

Peccato. L’incontro di oggi era alla portata di Andreas e il nostro portacolori ha avuto l’opportunità di risollevare le sorti del match in entrambi i parziali. Ha perso sui punti chiave, pagando due partenze a rilento e non sfruttando le opportunità di rientro che gli si sono presentate.

Ecco il dettaglio dell’incontro.

Primo set: parte lento Seppi, in difficoltà all’inizio sui colpi da fondo del georgiano.

Basilashvili passa già nel terzo gioco; Andreas annulla dapprima una palla break con una prima vincente ma nulla può sulla seconda palla break. Scambio duro e prolungato, chiuso da un rovescio in rete dell’altoatesino. E’ break per l’avversario che serve in maniera ottima e non concede alcuna chance all’italiano. Dopo 17 minuti di gioco si gira sul 4-2.

Il settimo game di Seppi è da circolino rosso: va sotto 0-40, riesce ad annullare due palle break grazie a un servizio vincente e a un gratuito georgiano ma deve cedere il servizio sulla terza palla a disposizione dell’avversario. Attacco da fondo insistito di Basilashvili e doppio break di vantaggio.

Qui si sveglia l’azzurro che tenta una clamorosa rimonta. Recupera subito un break di svantaggio nell’ottavo game e cerca di completare l’opera nel decimo gioco.

Annulla due set point all’avversario, lotta, si procura due insidiose palle break che non sfrutta e soccombe al terzo set point a disposizione del georgiano.

E’ 6-4 per Basilashvili in 35 minuti di gioco.

Secondo set: l’esito del parziale precedente si riflette subito nella mente dei due giocatori.

Seppi appare sfiduciato mentre Basilashvili prende vigore e parte ancora aggressivo.

La conseguenza è un break immediato, nel primo gioco, che indirizza da subito anche questo parziale.

Seppi si risistema in campo, ricomincia a tessere la sua tela ma l’avversario fa buona guardia.

Accade nel quarto gioco, quando l’altoatesino si procura una palla break, annullata dal georgiano con un attacco all’incrocio delle righe. E’ la chance più importante che Andreas si procura nella prima parte di parziale, con i due tennisti sicuri al servizio e con i giochi che scorrono velocemente.

E’ 4-2 per Basilashvili dopo 28 minuti di gioco.

Così come nel primo parziale, anche in questo secondo set, l’italiano ha l’opportunità di riprendere il match per i capelli. Accade nel decimo gioco, con l’avversario al servizio per chiudere l’incontro.

Seppi risale da 30-0, si procura due palle break che il georgiano annulla bene con due attacchi di diritto e cede al primo match point a disposizione di Basilashvili.

Un suo recupero in allungo di diritto finisce in corridoio. E’ 6-4 per Basilashvili in 43 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Lyon Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 6 6 Andreas Seppi Andreas Seppi 4 4 Vincitore: N. BASILASHVILI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Seppi 15-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 N. Basilashvili 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-0 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 N. Basilashvili 0-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

N. Basilashvili – A. Seppi

01:17:11

2 Aces 4

2 Double Faults 0

69% 1st Serve % 67%

32/49 (65%) 1st Serve Points Won 24/34 (71%)

12/22 (55%) 2nd Serve Points Won 9/17 (53%)

5/6 (83%) Break Points Saved 3/6 (50%)

10 Service Games Played 10

10/34 (29%) 1st Return Points Won 17/49 (35%)

8/17 (47%) 2nd Return Points Won 10/22 (45%)

3/6 (50%) Break Points Won 1/6 (17%)

10 Return Games Played 10

44/71 (62%) Total Service Points Won 33/51 (65%)

18/51 (35%) Total Return Points Won 27/71 (38%)

62/122 (51%) Total Points Won 60/122 (49%)

71 Ranking 83

25 Age 33

Tbilisi, Georgia Birthplace Bolzano, Italy

Tbilisi, Georgia Residence Caldaro, Italy

6’1″ (185 cm) Height 6’3″ (190 cm)

174 lbs (79 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2008 Turned Pro 2002

13/10 Year to Date Win/Loss 7/9

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 3

$867,553 Career Prize Money $8,428,174

Davide Sala