Roland Garros: Qualificazioni Italiani Live. Tris vincente italico. Live la Errani

Tris vincenti per i colori italiani nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros.

Matteo Donati, Luca Vanni e Alessandro Giannessi sono approdati al secondo turno senza perdere nemmeno un set.

Secondo turno – Qualificazioni

(20) Luca Vanni c. Jozef Kovalik

(8) Marco Cecchinato c. Salvatore Caruso

Simone Bolelli c. (24) Maximilian Marterer

Stefano Napolitano c. Marton Fucsovic

Matteo Donati c. (10) Alessandro Giannessi

1° Turno Qualificazioni – Italiani

Court 6 – 10:00 AM

(10)Alessandro Giannessi vs Calvin Hemery



GS Roland Garros A. Giannessi [10] A. Giannessi [10] 7 6 C. Hemery C. Hemery 5 3 Vincitore: A. Giannessi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Hemery 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Hemery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Hemery 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 C. Hemery 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 C. Hemery 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Hemery 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Hemery 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 C. Hemery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 C. Hemery 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 C. Hemery 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 14 – 10:00 AM

Matteo Donati vs Jonathan Eysseric



GS Roland Garros M. Donati M. Donati 6 6 J. Eysseric J. Eysseric 4 3 Vincitore: M. Donati Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Eysseric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Eysseric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 J. Eysseric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Eysseric 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Eysseric 0-15 0-30 0-40 15-40 0-40 15-40 5-4 → 6-4 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Eysseric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Eysseric 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Donati 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 J. Eysseric 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Eysseric 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Donati 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. (1)Sara Errani vs Sara Cakarevic



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – 10:00 AM

2. Marco Chiudinelli vs (20)Luca Vanni