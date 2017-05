Dal Roland Garros: Sara Errani “Sono pronta mentalmente per giocare le qualificazioni”

Sara Errani sarà impegnata domani mattina nelle qualificazioni del Roland Garros.

Dichiara Sarita: “Sto cercando di scalare di nuovo la classifica. Le cose stanno migliorando. Ad inizio anno ero infortunata, ora posso lavorare fisicamente e sul campo come si deve e nelle ultime settimane mi sto sentendo meglio, nonostante non abbia a pieno recuperato ancora la fiducia.”

“Sono scesa in classifica e quindi devo fare le qualificazioni. Non è un problema. Ho grandi ricordi qui e sono sempre contenta di tornare. Su questi campi ho vissuto alcuni dei momenti più belli della mia carriera, la finale è stata molto speciale, ma erano tempi sicuramente diversi.

Sono pronta mentalmente per giocare le qualificazioni. Se passo, tutto andrà meglio, ma penso che sarà decisamente dura. Ad ogni modo è comunque il Roland Garros e non voglio affrontarlo in maniera diversa perché gioco nelle quali.”

[1] Sara Errani vs Sara Cakarevic

