Rod Laver: “Credo che adesso sia più facile giocare a tennis rispetto al passato”

Rod Laver, che ha seguito da vicino il Masters 1000 di Roma, è stato intervistato su un argomento interessante, le differenza della sua epoca con il tennis moderno: “Dovrei imparare a giocare con le racchette attuali e capire cosa saprei fare. Oggi, per diventare un buon professionista, è necessario iniziare a giocare fin da piccoli, imparare a giocare smorzate o colpi in top spin. Credo che adesso sia più facile giocare a tennis rispetto al passato”, ha commentato l’australiano.

“Federer e Nadal giocano in modo diverso tra loro. Sulla terra battuta è più forte Rafa, mentre Roger sa come giocare bene sul cemento e sull’erba. Oggi, però, i giocatori si adattano rapidamente a qualsiasi superficie. Non so chi sia il miglior tennista di tutti i tempi. Roger e Rafa possono essere considerati due numeri uno della loro epoca, non di tutti i tempi”.

