Future Frascati: La prima giornata del torneo romano

Ultimate in mattinata le qualificazioni che hanno visto passare cinque italiani al tabellone principale nel pomeriggio il torneo ha visto lo svolgimento di quattro incontri del tabellone principale. Incontro clou quello tra la wild card , il romano Jacopo Stefanini e Luca Frigerio , n°2 del torneo e n°433 del ranking ATP. Stefanini si è aggiudicato il primo set servendo piuttosto bene anche con la seconda poi nel terzo games del secondo il suo avversario era costretto al ritiro per un infortunio . Negli altri confronti il fratello di Pablo Cuevas , Martin doveva arrendersi al 17 enne russo Alen Avidzba mentre disco rosso anche per l’umbro Michele Cappellacci superato nettamente dal croato Galovic ,26 anni di Nuova Gorica allenato da Daniel Panajotti. Nell’ultimo confronto della giornata Jacopo Stefanini non dava scampo al giapponese Makiguchi. Per quanto riguarda l’ultimo turno delle quali hanno premiato i due australiani Kubler e Della Vedova ed è da sottolineare la prestazione del napoletano Pasquale De Giorgio contro lo svizzero Parrizia. Peccato per Virgili che ha ceduto di schianto contro l’argentino Vilaro e buona qualificazione per Paolo Dagnino 19 enne del TC Loano , giocatore molto interessante.

Risultati

Qualificazioni ultimo turno : Kubler (Aus) b Albertoni (Ita) 6/1 6/1;Della Vedova (Aus) b Rizzuti (Ita) 5/7 6/1 6/3;Summaria (Ita) b Lulli (Ita) 7/5 6/2;Dagnino (Ita) b Martinez (Sui) 6/1 1/6 6/1;Crocetti (Ita) b F.Bessire (Ita) 7/6 (5) 6/2;De Giorgio (Ita) b Parrizia (Sui) 6/1 6/3;Miceli (Ita) b Salviato (Ita) 6/4 6/4;Vilaro (Arg) b Virgili (Ita) 6/4 2/6 6/0.

Main Draw 1° turno : Galovic (Cro) b Cappellacci (Ita) 6/2 6/2;Avidzba (Rus) b Cuevas (Uru) 6/4 4/6 6/4;Berrettini J. (Ita) b Frigerio (Ita) 7/5 2/1 rit.; Stefanini b Makiguchi (Jpn) 6/3 6/0.