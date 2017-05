Paolo Lorenzi viene eliminato al primo turno dell’Atp 250 di Ginevra. Passa Kevin Anderson in due set.

Esce sconfitto Paolo Lorenzi al primo turno delL’Atp 250 di Ginevra (terra, €482.060).

L’azzurro è stato superato dal sudafricano Kevin Anderson, 31 anni, Nr. 62 Atp, con il punteggio di 7-5 7-6(1) in due ore esatte di gioco.

Partita molto equilibrata, vinta da Anderson nei punti chiave. Il potente sudafricano ha saputo costruire il successo alla fine di ogni parziale, attaccando il necessario e riuscendo a portare a casa una sofferta affermazione. Per Lorenzi ora serve rimboccarsi le maniche e sperare in un sorteggio benevolo a Parigi, per cercare di superare un paio di turni e giocarsela al meglio.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: parziale beffardo per Paolino.

L’azzurro fatica all’inizio, annullando un’insidiosa palla break nel secondo gioco, poi inizia a macinare gioco e tiene meglio il campo rispetto all’avversario.

Il sudafricano è bravo a uscire da una situazione complicata nel settimo gioco, dove si trova sotto 15-40. Qui quattro punti consecutivi gli consentono di tenere il turno di battuta e di rimanere agganciato al set.

Parziale che viene però deciso a cavallo tra l’undicesimo e il dodicesimo gioco. Dapprima Anderson è abile ad annullare un’altra palla break e a far suo il gioco ai vantaggi, successivamente a Paolo non riesce lo stesso. Il break a 30 dell’avversario è decisivo e fissa il punteggio del set sul 7-5 per Anderson in 52 minuti di gioco.

Secondo set: grande equilibrio in campo, con i due avversari attenti a non concedere nulla nei propri turni di servizio.

Le occasioni da break latitano e il parziale scorre velocemente verso il tiebreak.

Come nel primo set, Anderson prova a cogliere di sorpresa Lorenzi, giocandosi il tutto per tutto quando l’italiano è al servizio per rimanere nel set.

Il dodicesimo gioco è una maratona di venti punti, con Paolino costretto agli straordinari per annullare due match point, tenere il servizio e trascinarsi al tiebreak.

Qui purtroppo è un dominio sudafricano, con l’avversario che domina dall’inizio alla fine, non concedendo alcuna chance all’azzurro.

E’ 7-6(1) per Anderson in un’ora e otto minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Geneva Paolo Lorenzi [7] Paolo Lorenzi [7] 5 6 Kevin Anderson Kevin Anderson 7 7 Vincitore: K. ANDERSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 ace 0*-6 1-6* 6-6 → 6-7 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace ace 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Anderson 0-15 15-15 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Anderson 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 K. Anderson 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

P. Lorenzi – K. Anderson

01:58:24

4 Aces 11

1 Double Faults 1

58% 1st Serve % 64%

35/49 (71%) 1st Serve Points Won 39/47 (83%)

20/35 (57%) 2nd Serve Points Won 17/27 (63%)

3/4 (75%) Break Points Saved 3/3 (100%)

12 Service Games Played 12

8/47 (17%) 1st Return Points Won 14/49 (29%)

10/27 (37%) 2nd Return Points Won 15/35 (43%)

0/3 (0%) Break Points Won 1/4 (25%)

12 Return Games Played 12

55/84 (65%) Total Service Points Won 56/74 (76%)

18/74 (24%) Total Return Points Won 29/84 (35%)

73/158 (46%) Total Points Won 85/158 (54%)

34 Ranking 62

35 Age 31

Rome, Italy Birthplace Johannesburg, South Africa

Siena, Italy Residence Gulf Stream, FL, USA

6’0″ (182 cm) Height 6’8″ (203 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 196 lbs (89 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2007

14/16 Year to Date Win/Loss 7/8

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 3

$3,224,236 Career Prize Money $7,525,280

Davide Sala