Victoria Azarenka ritorna in anticipo in campo. Giocherà Wimbledon e un torneo di preparazione

Victoria Azarenka a sorpresa ha annunciato il suo ritorno in campo dopo la gravidanza e giocherà anche il torneo di Wimbledon che inizierà il prossimo 4 luglio.

“Ciao a tutti! Ho qualche bella notizia, il mio allenamento sta andando bene e sono pronta per iniziare a competere. In più Leo ha detto che vuole vedere Londra e Wimbledon. Finalizzerò il mio programma prima di Wimbledon nei prossimi giorni, ho in mente di giocare uno dei tornei prima di Wimbledon, vi terrò aggiornati. Grazie a tutti per il vostro supporto e ci vediamo presto”.