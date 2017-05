Challenger Mestre: I Risultati della prima giornata. Quinzi e Mager superano le qualificazioni

Gianluigi Quinzi e Gianluca Mager hanno centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo challenger di Mestre.

Nel turno decisivo Quinzi, seconda testa di serie delle quali, ha battuto per 61 26 60 lo spagnolo Bernabe Zapata Mirales, mentre Mager, quinta testa di serie, ha sconfitto per 75 64 il tedesco Matthias Bachinger.

Md

(1) Millman, John vs Kolar, Zdenek

Authom, Maxime vs Bega, Alessandro

(WC) Pellegrino, Andrea vs (WC) Ocleppo, Julian

Maamoun , Karim-Mohamed vs (6) Ilkel, Cem

(3) Balazs, Attila vs (WC) Caruana, Liam

Michon, Axel vs Mertens, Yannick

Sonego, Lorenzo vs (Q) Zopp, Jurgen

Ofner, Sebastian vs (5) Samper-Montana, Jordi

(8) Mott, Blake vs Gunneswaran, Prajnesh

Bangoura, Sekou vs Griekspoor, Tallon

Harris, Lloyd vs (Q) Quinzi, Gianluigi

Zampieri, Caio vs (4) Arnaboldi, Andrea

(7) Ilhan, Marsel vs Lokoli, Laurent

(Q) Ungur, Adrian vs (WC) Viola, Matteo

(Q) Mager, Gianluca vs Sieber, Marc

Majchrzak, Kamil vs (2) Domingues, Joao

Challenger Mestre | Terra | e43.000 – TDQ Quali – 1° Turno Md

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Gianluigi Quinzi vs Bernabe Zapata Miralles



CH Mestre Gianluigi Quinzi [2] Gianluigi Quinzi [2] 6 2 6 Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 1 6 0 Vincitore: G. QUINZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 G. Quinzi 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 G. Quinzi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 G. Quinzi 0-15 0-30 15-40 1-3 → 1-4 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Zapata Miralles 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 G. Quinzi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 B. Zapata Miralles 0-15 0-40 2-0 → 3-0 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 B. Zapata Miralles 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. [7] Marsel Ilhan vs Laurent Lokoli



CH Mestre Marsel Ilhan [7] Marsel Ilhan [7] 6 6 6 Laurent Lokoli Laurent Lokoli 4 7 1 Vincitore: M. ILHAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Ilhan 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 L. Lokoli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 M. Ilhan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 3-1 → 4-1 L. Lokoli 15-0 30-0 40-15 ace 3-0 → 3-1 M. Ilhan 0-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Lokoli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Ilhan 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 M. Ilhan 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Lokoli 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Ilhan 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Lokoli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 M. Ilhan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 L. Lokoli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Ilhan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Lokoli 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Ilhan 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Lokoli 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 M. Ilhan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Lokoli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Ilhan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 L. Lokoli 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 M. Ilhan 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Lokoli 15-0 30-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 M. Ilhan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Lokoli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Ilhan 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Lokoli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Ilhan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Lokoli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [WC] Walter Trusendi / Matteo Viola vs [WC] Gianluca Mager / Lorenzo Sonego (non prima ore: 15:00)



CH Mestre Walter Trusendi / Matteo Viola Walter Trusendi / Matteo Viola 40 6 0 Gianluca Mager / Lorenzo Sonego • Gianluca Mager / Lorenzo Sonego 0 4 0 4 palle break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Mager / Sonego 0-15 0-30 0-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 W. Trusendi / Viola 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 G. Mager / Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 W. Trusendi / Viola 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 G. Mager / Sonego 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 3-4 W. Trusendi / Viola 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Mager / Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 W. Trusendi / Viola 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 G. Mager / Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 W. Trusendi / Viola 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 G. Mager / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Matthias Bachinger vs [5] Gianluca Mager



CH Mestre Matthias Bachinger Matthias Bachinger 5 4 Gianluca Mager [5] Gianluca Mager [5] 7 6 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Mager 0-15 15-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Bachinger 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 G. Mager 0-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Mager 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 M. Bachinger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 M. Bachinger 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 M. Bachinger 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 G. Mager 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 G. Mager 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 M. Bachinger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Mager 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Mager 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 M. Bachinger 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 G. Mager 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. Sekou Bangoura vs Tallon Griekspoor



CH Mestre Sekou Bangoura Sekou Bangoura 4 1 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 6 6 Vincitore: T. GRIEKSPOOR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Bangoura 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-5 → 1-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 S. Bangoura 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-3 → 1-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 S. Bangoura 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Bangoura 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Bangoura 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-4 → 3-5 S. Bangoura 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 2-3 → 3-3 S. Bangoura 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Bangoura 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Bangoura 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [4] Sergio Galdos / Caio Zampieri vs [WC] Julian Ocleppo / Andrea Pellegrino (non prima ore: 15:00)



CH Mestre Sergio Galdos / Caio Zampieri [4] Sergio Galdos / Caio Zampieri [4] 6 3 6 Julian Ocleppo / Andrea Pellegrino Julian Ocleppo / Andrea Pellegrino 4 6 10 Vincitori: OCLEPPO / PELLEGRINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 J. Ocleppo / Pellegrino 0-1 S. Galdos / Zampieri 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 df 5-8 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Ocleppo / Pellegrino 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Galdos / Zampieri 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Ocleppo / Pellegrino 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Galdos / Zampieri 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 J. Ocleppo / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Galdos / Zampieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 J. Ocleppo / Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Galdos / Zampieri 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 J. Ocleppo / Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Galdos / Zampieri 15-0 30-0 40-15 5-4 → 6-4 J. Ocleppo / Pellegrino 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 S. Galdos / Zampieri 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Ocleppo / Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Galdos / Zampieri 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Ocleppo / Pellegrino 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Galdos / Zampieri 40-0 1-2 → 2-2 J. Ocleppo / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Galdos / Zampieri 15-0 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Ocleppo / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Hubert Hurkacz vs Jurgen Zopp



CH Mestre Hubert Hurkacz [3] Hubert Hurkacz [3] 6 6 Jurgen Zopp Jurgen Zopp 7 7 Vincitore: J. ZOPP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 J. Zopp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Zopp 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-4 → 4-5 J. Zopp 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Zopp 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 J. Zopp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 J. Zopp 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 3*-3 3-4* 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Zopp 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Zopp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 4-3 → 4-4 J. Zopp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Zopp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 1-2 → 2-2 J. Zopp 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 H. Hurkacz 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 J. Zopp 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Kamil Majchrzak vs [2] Joao Domingues



CH Mestre Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 6 3 4 Joao Domingues [2] Joao Domingues [2] 2 6 6 Vincitore: J. DOMINGUES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Domingues 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Domingues 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Domingues 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 K. Majchrzak 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 J. Domingues 15-0 15-15 15-30 30-40 0-3 → 1-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 K. Majchrzak 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Domingues 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Domingues 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 J. Domingues 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 J. Domingues 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 J. Domingues 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 J. Domingues 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 J. Domingues 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Mathias Bourgue vs [6] Adrian Ungur