Italiane nel circuito ITF: Risultati Live 22 Maggio 2017. Live dettagliato

Santarem – $15,000 – Hard – TDQ

Ksenia Kuznetsova [3] vs. Giada Clerici Non prima delle ore 15:00



Il match deve ancora iniziare

Lidia Moreno Arias [7] vs. Giorgia Pinto 2 incontro dalle ore 15:00



Il match deve ancora iniziare

Caserta – $25,000 – Terra – 1° Turno

Maria Fernanda Herazo Gonzalez vs. Georgia Brescia [3] 2 incontro dalle ore 12:00



Il match deve ancora iniziare

Hammamet – $15,000 – Terra – TDQ

Jasmin Ladurner [4] vs. Vinciane Remy ore 11:00

Giulia Crescenzi vs. Sarra Ata Non prima delle ore 12:00

Camille Cheli vs. Francesca Bullani ore 11:00