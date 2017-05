Masters 1000 Roma: Sasha Zverev troppo solido e continuo, sconfigge nettamente Novak Djokovic vincendo il primo grande torneo in carriera ed entrando nella top10 (di M. Mazzoni)

La 74esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia potrebbe essere ricordata a lungo come il trampolino di lancio della prossima stella del tennis mondiale: Alexander “Sasha” Zverev. Il giovane tedesco di origine russa, classe 1997, ha vinto meritatamente la finale contro Novak Djokovic, mostrando in campo un tennis ed un’attitudine da campione vero. Due set scivolati via come se il veterano, il giocatore da battere, fosse lui, non super Djokovic. Mai un momento di pausa, di tensione, di vuoto. Sereno, continuo, assai positivo e lucido, Zverev ha dominato il campo ed il rivale con classe e determinazione, con il piglio di chi si sente forte e lascia parlare la sua racchetta. Eccome se la sua racchetta oggi ha parlato… forte e chiaro il messaggio al grande tennis: da domattina sarà nella top10, e tutto lascia pensare che ci resterà per molti anni, probabilmente vedendo tutti dall’alto in futuro.

C’era grande attesa per questa finale, tutti gli ingredienti giusti: un campione in difficoltà che dopo una grande semifinale pareva “tornato”; il giovane più promettente a sfidarlo. Ci aspettava una grande partita, ma onestamente non è andata così. Djokovic è partito male, lento, distratto, poco esplosivo e reattivo; Zverev al contrario non s’è lasciato intimorire dal momento, dalla “prima” a questi livelli. Ha approfittato delle incertezze del rivale ed è volato via. Sempre in vantaggio, sempre in controllo, ha prodotto un tennis neanche così spettacolare ma di una precisione, qualità e continuità mostruose. Pochissimi gli errori, mai una pausa, tantissima consistenza. Un muro, che Djokovic ha provato anche ad abbattere, più di rabbia che con un vero piano tattico, venendo sonoramente sconfitto.

Per come si è svolto il match, Sasha è stato quasi perfetto. Ha servito alla grande, con percentuali alte e soprattutto con palle sempre lunghe e continue, difficili da aggredire anche per la risposta dell’ex n.1, la migliore della sua epoca; ha risposto “da Djokovic top”, ossia sempre lungo, continuo, facendo perdere campo al rivale e quindi prendendo possesso dello scambio dal colpo seguente. Con i fondamentali ha pestato come una macchina, diagonali precise col pilota automatico, di una lunghezza impressionante, molto complesse da rigiocare in modo aggressivo; e quando veniva mosso lateralmente, si è difeso attaccando il lungo linea, con pochissimi errori e tante palle che hanno ribaltato a suo favore lo scambio. Questa è stata una delle chiavi più importanti: Zverev ha cancellato la propria relativa lentezza nello spostamento laterale facendo partire – quando è più sull’esterno – quei lungo linea che hanno sorpreso il rivale. Accelerazioni non solo improvvise, ma anche di grandissima qualità, assai profonde e precise. Ha impressionato la serenità e convinzione con cui ha chiuso il primo set, da campione, e con cui ha saputo approfittare della rabbia e confusione di Djokovic a metà del secondo set, per lo strappo decisivo.

Benissimo Zverev, non così bene Nole. Aveva illuso ieri sera, con quello sguardo tornato “killer”, con quella intensità e presenza fisica che non si vedeva da tempo. Era prevedibile che potesse scendere un minimo rispetto a ieri, ma ci si aspettava una prestazione più intensa, più “cattiva”. Dove ha perso il match Novak? Intanto la bruttissima partenza ha dato una spinta ulteriore al giovane, che subito avanti ha giocato tranquillo, senza mai dover rincorrere o sentirsi sotto pressione. Inoltre non si è visto quel fuoco micidiale che ha mostrato in campo ieri sera, quello del Djokovic doc. Più lento e meno reattivo, non è riuscito a sovrastare Zverev fisicamente, mentre il “grande” Djokovic era sempre quello più presente e continuo in campo, mai domo. Tecnicamente ha perso il match subendo i servizi di Zverev, mai facendo la differenza alla risposta – uno dei suoi punti forti – subendo invece la continuità, lunghezza e precisione della risposta di Zverev. Inoltre non ha mai inchiodato Sasha sull’angolo del dritto in contro piede, la fase in cui è più in difficoltà. Questo perché non ha quasi mai comandato nello scambio, ed è stato inchiodato dal giovane sulla diagonale di rovescio. Un capolavoro anche di tattica quindi quello di Zverev, che ha veramente impressionato. La prima grande vittoria di una carriera che potrebbe esplodere a brevissimo. Ecco la cronaca della finale.

Si inizia con Djokovic alla battuta. Doppio fallo. Stecca poi la risposta violenta di Zverev, 0-30. La prima non va… si scambia e Novak tira lungo nello scambio. 0-40, tre palle break immediate. Il campo è sferzato dal vento, bel sole ma condizioni non facilissime. Sasha commette col dritto il primo errore, regalando il primo 15 al rivale, ma da destra tira una risposta cross a tutta, imprendibile. Lento nel reagire Novak, subisce il break, 1-0 Zverev. Continua a sbagliare il serbo, in ritardo sulla palla veloce e profonda di Zverev. Serve bene il tedesco, senza far troppa fatica e nemmeno prendendosi grandi rischi consolida il break, 2-0. Finalmente i colpi di Djokovic iniziano a girare, sale 30-0, ma il primo scambio lungo di ritmo, sulla diagonale del dritto, lo vince Sasha, molto consistente. A 15 Nole tiene il game, muove lo score. Zverev resta estremamente focalizzato e solido: serve prime consistenti, spinge in progressione sulle diagonali e poi lascia partire il lungo linea, che destabilizza Djokovic e lo porta all’errore o scoprire campo. Una tattica molto “basic”, a suo modo classica, ma che funziona. In scioltezza Zverev sale 3-1. Il servizio ed il dritto dell’ex n.1 sono entrati in partita, e dopo un inizio più incerto anche fisicamente ora si fa sentire, più presente. 3-2 Zverev. Sesto game, sale Novak, cresce la intensità dei suoi colpi nello scambio, che gli frutta un 15-30. Primo pericolo per Sasha… lo cancella con una smorzata, un vincente e servizio. Qualità e personalità. 4-2 Zverev. Con entrambi che giocano bene, il match si accende. Il tedesco scarica dritti e rovesci (lungo linea) fulminanti, Djokovic cresce la intensità dei suoi scambi e la precisione con la prima. Resta in scia Novak, 4-3, esternando al cambio di campo la propria insoddisfazione per la qualità del rimbalzo (per tutto il torneo si è lamentato dei campi, a suo dire tutt’altro che perfetti…).

Ottavo game. Inizia male Sasha, doppio fallo, ma nello scambio i suoi drive restano continui e precisi, sempre molto lunghi, difficili da aggredire o anticipare. Djokovic adesso scambia bene, ma non trova la chiave per sfondare o portare il rivale all’errore. In sicurezza Sasha resta avanti 5-3. Risponde Novak, 4-5. Il tedesco va a servire per chiudere il primo set, test notevole sulla sua tenuta a questo livello, per lui ancora sconosciuto. Trema la sua racchetta? Tutt’altro! Due Ace, altre grandi prime, in meno di due minuti chiude il decimo gioco ed il set. 6-4, un parziale deciso dal break iniziale, ma in cui Sasha ha condotto senza esitazioni, senza pause, restando estremamente solido e presente.

Secondo set, Djokovic alla battuta, chiamato ad una fiammata, ad accendere quel fuoco visto ieri sera vs. Thiem. Prova a motivarsi cacciando il primo urlo, dopo una seconda molto precisa e vincente. Però Zverev c’è, non accenna a rallentare i ritmi e la profondità dei suoi colpi, fin qua clamorosa. Novak tiene il servizio, 1-0, e prova alla risposta ad alzare i ritmi. Alex non si spaventa, ma se possibile entra con ancor più forza nella palla, trovando dopo un lungo scambio una riga esterna che gli vale il primo 15. Il match sale di intensità fisica, il palleggio si fa ancor più serrato, e Zverev pur di non farsi invischiare nella “rissa agonistica” si prende più rischi, con velocità di scambio e di servizio (seconde incluse) al massimo. 1 pari. Seppur sia stato Djokovic a portare il match sulla fisicità, sembra proprio lui il più provato dalla intensità degli scambi, ed il primo a sbagliare quando gli angoli si aprono. 0-30. Il serbo tampona il pericolo con un gran rovescio ed una prima esterna perfetta. Zverev però non molla la presa: risponde negli ultimi centimetri del campo, Djokovic è costretto ad indietreggiare ed apre l’angolo destro, che Sasha trova alla perfezione con un rovescio lungo linea. Palla break sul 30-40, ed il break arriva con un errore banale di Djokovic col dritto, forse troppa fretta di pressare dall’uscita dal servizio, con poco equilibrio. Break Zverev, avanti 2-1. Impressiona come il giovane sta in campo: sereno, lucido e continuo nel suo tennis, concreto e redditizio. Novak cerca di pungere alla risposta, ma la prima di Sasha è potente (media oltre i 200 km/h) e soprattutto lunghissima, molto difficile da rigiocare in modo aggressivo senza sbagliare. Zverev non trema, non concede niente, il fortino del suo tennis resta inespugnabile (nessuna palla break concessa finora). Consolida il break, 3-1. Lo sguardo di Djokovic è serio, concentrato ma preoccupato, sente che l’altro è forte e vola via sicuro, non riesce ad imporre il suo gioco e la sua presenza. Il game è complicato, Novak prende rischi ma sbaglia. 30 pari. Un Ace al centro, il primo del match, lo aiuta; ma nello scambio commette troppi errori (17 fino a questo punto), spesso su palle di manovra, che non gli avrebbero portato il punto. A fatica, resta in scia 2-3, ma il problema è trovare un grande game alla risposta, per tornare in partita. Il tedesco non concede niente, varia gli angoli con il servizio, sempre ad altissima velocità media, e nello scambio resta assai solido. A 15 sale 4-2, a soli due game da un primo clamoroso successo. Djokovic sembra non riuscire a cambiare ritmo, a scalfire la solidità del rivale, nel settimo game si imballa. Errore di scambio, doppio fallo… crolla 0-30, ad un passo dal baratro. Si aggrappa alla battuta ed al dritto cross stretto, 30 pari. Ma nello scambio successivo il rovescio lo tradisce, in rete. 30-40, una palla break che profuma di match point per Zverev. Non entra la prima di Novak… si scambia sul rovescio e poi al centro, con pazienza l’ex n.1 forza un errore del rivale, uno dei pochissimi nel match nel palleggio. Con una smorzata e un dritto aggressivo sale 3-4, ma alla risposta è inerme, e sfoga la sua rabbia con una violenza inusuale, meritandosi pure uno warning per oscenità. Zverev non si scompone, ringrazia e tira i suoi colpi come una macchina. Sale 5-3, ad un passo dalla vittoria. Djokovic è furibondo, frustrato, non ci crede più. Tira una serie di colpi senza un idea dietro, solo di rabbia, cercando forse un ultimo scossone. Si va ai vantaggi. Un doppio fallo gli costa il primo match point per il rivale. Finisce lungo il rovescio, altro errore banale. A braccia alzate corre verso la rete. Una gioia sobria, contenuta, di un ragazzo che sembra aver tutto quel che serve per essere il prossimo Re del tennis.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



ATP Rome Alexander Zverev [16] Alexander Zverev [16] 6 6 Novak Djokovic [2] Novak Djokovic [2] 4 3 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 A. Zverev 15-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Djokovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 2-1 → 3-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Zverev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

A. Zverev – N. Djokovic

01:21:27

7 Aces 1

2 Double Faults 3

71% 1st Serve % 64%

27/32 (84%) 1st Serve Points Won 30/43 (70%)

9/13 (69%) 2nd Serve Points Won 9/24 (38%)

0/0 (0%) Break Points Saved 2/5 (40%)

9 Service Games Played 10

13/43 (30%) 1st Return Points Won 5/32 (16%)

15/24 (63%) 2nd Return Points Won 4/13 (31%)

3/5 (60%) Break Points Won 0/0 (0%)

10 Return Games Played 9

36/45 (80%) Total Service Points Won 39/67 (58%)

28/67 (42%) Total Return Points Won 9/45 (20%)

64/112 (57%) Total Points Won 48/112 (43%)

17 Ranking 2

20 Age 29

Hamburg, Germany Birthplace Belgrade, Serbia

Monte-Carlo, Monaco Residence Monte-Carlo, Monaco

6’6″ (198 cm) Height 6’2″ (187 cm)

189 lbs (85 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2013 Turned Pro 2003

21/9 Year to Date Win/Loss 17/5

2 Year to Date Titles 1

3 Career Titles 67

$2,709,694 Career Prize Money $108,501,204